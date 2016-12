Le djihad, un fantasme ?

Cette vidéo date de 2014.

La date est importante.

L’émission « Ce soir ou jamais » réunit un gros paquets de cons qui savent tout sur l’islam et absolvent résolument ces « pauvres opprimés » qui vont en Syrie et reviennent peut-être (nous sommes en 2014) en France pour commettre des attentats.

L’HISTOIRE EST CRUELLE !

David Thomson se fait carrément agresser par les muslimas du soir : Dounia Bouzar, une voilée qui se bat contre la loi sur le voile à l’école, Raphael Liogier à la solde de l’UOIF, William Bourdon avocat et défenseur de « presque pas djihadistes » français incarcérés à Gantanamo et relâchés depuis.

Or, si vous regardez cette émission, vous allez vous apercevoir à quel point ces nazes qui officient TOUJOURS sur les plateaux téloche sont non seulement abrutis et aveugles mais sans l’ombre d’un doute à la solde d’un « islam » quelconque que d’aucuns appelleront « modéré ». Un « modéré » roupille jusqu’à ce qu’un djinn vienne le chatouiller ou qu’il se fasse larguer par sa femme ou quelque chose d’approchant.

Ce morceau est la preuve que tous les gouvernants se sont fourvoyés, n’ont pas compris l’ampleur des dégâts JUSQU’AUJOURD’HUI !!!!

On tente d’opposer David Thomson et Gilles Kepel, du moins c’est ce qu’a tenté Vanessa Burgraff sous la houlette d’un Laurent Ruquier tellement à gauche qu’il en oublie les massacres mais veut bien allumer ses bougies comme tout bon bobo qui se respecte.

Trouver ce qui ne va pas dans la tête de ces pauvres français convertis à l’islamisme radical est déjà une victoire pour Ruquier ou d’autres. C’est précisément cette dimension qui me fait croire qu’on ne trouvera jamais de solution à court et moyen terme.

Si Thomson admet s’être intéressé à l’islam radical depuis le printemps arabe de 2011 à partir de la Tunisie, il serait bon que des sites comme islam-danger.com ainsi que bivouac-id.com puissent être LISIBLES AUJOURD’HUI.

Je pourrais ainsi prouver que ces bons journalistes comme Thomson ou politologues spécialistes du monde arabe comme Kepel et l’indécrottable Mathieu Guidère, étaient déjà très très en retard sur le fait religieux qui allait foutre le feu à la planète.

Nous avons, votre servante ainsi que d’autres rédacteurs, détecté très tôt ce phénomène et l’avons dénoncé tous les jours durant des années.

Nous avons enquêté. Nous avons mis à la disposition des non-initiés le Coran et les parties de la sunnah ainsi que la sira du prophète en ligne afin de faire comprendre que la sauce était en train de prendre et que l’Europe serait bientôt la cible privilégiée du djihad pour moult raisons : démographique, économique et idéologique.

Nos sites n’ont jamais été associés à la ligne du FN bien au contraire.

C’est froidement, réalisant la formidable jonction entre gens divers et variés issus de la gauche, du centre, de la droite ainsi que nos nombreux apostats musulmans qui enfin pouvaient s’exprimer sans crainte, que nous avons fourni un excellent travail.

Nous n’avons jamais été inquiétés par la justice. Nous avons dérangé uniquement la presse qui nous ont listé dans un truc aussi con qu’abscons la fameuse « fachosphère ».