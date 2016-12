Miracle de hanouka

Publié le : 21 décembre 2016

Il y a une feuille de raisin d’un côté de la médaille avec les mots « Liberté pour Sion »,

Au verso le dessein d’une coupe avec les mots « Deuxième année de la grande révolte ».

La pièce date de la deuxième année de la révolte juive contre les Romains, soit en 67 avant JC.

La pièce a été trouvée dans une zone connue sous le nom de « chemin des pèlerins », qui était la route que les pèlerins juifs utilisaient pour monter au Temple y faire des sacrifices rituels pendant les vacances du Jubilé.

La route des pèlerins, ainsi que d’autres routes à Jérusalem remontant à 2000 ans, sera ouverte au public ce Hanouka 5777.

Il y aura une grande manifestation organisée par le Ministère de la Culture avec l’Autorité des Antiquités d’Israël. Cet événement célébrera 50 années de libération de Jérusalem de la férule jordanienne.

Encore plus de preuves de la connexion juive à Jérusalem

La Ministre de la Culture, Miri Regev (Likoud), a présenté la pièce au début de la réunion du cabinet pour discuter des symboles et des cérémonies de la commémoration, la libération et de la réunification de Jérusalem.

« En 1967, exactement 1900 ans (après que cette pièce ait été frappée), les parachutistes de Tsahal ont pénétré dans la Vieille Ville de Jérusalem et l’ont libérée – ils ont rendu la souveraineté juive à Jérusalem », a déclaré Regev.

Elle a ajouté que la pièce de monnaie est une preuve supplémentaire de la connexion juive historique à Jérusalem, en particulier suite à la décision de l’UNESCO ignorant de façon arbitraire la judéité de la capitale éternelle d’Israël.

« Cela nous a aidé en 1967 à retourner à Beit El, Hébron, Shiloh et à Elon Moreh.

Ce sont là des lieux de revendications juives clairement identifiés à travers l’histoire comme étant associés aux Juifs – Les ancêtres étaient, là où Josué et les juges ont régné, où les prophètes prophétisé … et bien sûr, où nous sommes retournés à notre Jérusalem unifiée. »

Juste là, en bas de la tour de David, afin que nous puissions passer cette lumière de Hanouka, nous attendait une petite pièce toute simple nous rappelant surtout à ne jamais se résigner.

Liberté pour Sion.

Deuxième année de la grande révolte.

Miracle ?