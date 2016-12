Entre 20 et 30 000 millionnaires palestiniens

Des estimations non officielles montrent que le nombre de millionnaires en Cisjordanie et dans la bande de Gaza dénombrent plus de 22 000 millionnaires : 13 mille dans l’Ouest et 9000 millionnaires dans la bande de Gaza.

Selon d’autres experts de la finance et de l’économie le nombre de millionnaires est de plus de 30 000 en Cisjordanie et à Gaza.

Les familles riches dans le gouvernorat de Jérusalem :

al-Husseini, Nashashibi, Nusseibeh, scientifique, Barakat, Dajani, Sinokrot, Abu ZLV.

Les familles riches à Hébron:

Abu Sunaina, al-Tamimi, juxtaposées, Qawasmi, Osaily, Natsheh, Zoughair, Hassouna, Junaidi, Zaloom, Abu Zina, Abdeen, charpentier, Hirbawi, Schauer, al-Husseini, Amr.

Les familles riches à Naplouse : Al Masri, Shaka, Jabi, spéculaire, Malhees, Abdul Hadi, Hijjawi, Anabtawi, Tbellh, Shakhshir, Bazzar, vivent, Shana, Aloul, Arafat, Abou Tion, Hawash. La famille de Kamal, la famille de Hammad, derrière la maison, Toukan, semences Dar, Novell, juristes, Nasser, Dar Hassouna, Smanh.

Les familles riches à Jénine :

Maison Abdul Hadi, Dar tracteur, Dar Arabes, marché Dar, Bachar rotavirus, Zuhair Khalaf, les lentilles, les lentilles d’Achraf, Ziad Abu Accessoires, Naim Aljlboni, Ahmed Abdel Wahab, Snozi, Samoudi, Famille Abboushi, Al Irshaid, al Jarbawi, Zkarnh, al-Khalaf, Abu al-Rub al, al Kamil, Asbanh, Jeradat, AlZyoud.

Les familles riches à Ramallah et Al Bireh :

Derrière, Barghouti, Bazzar, Tarifi, Abu Ein, Jellyfish, Rimawi, Hassouna, Abu Obeid, Azheiman, Azmiqna, Abdeen, Bdhh, dos, Nasser, Alajula, Alaachaoui, Nasir al-Din, secrétaire.

Sources : Ramallahnews

http://ramallah.news/post/71212/