L’allié indéfectible ? Mouarf

TEL AVIV – Un haut responsable militaire israélien a déclaré mercredi que les militants du Hezbollah qui combattaient en Syrie utilisaient des véhicules de transport blindés américains qui étaient initialement fournis à l’armée libanaise.Le Hezbollah, milice chiite libanaise et parti politique, combat en Syrie du côté du gouvernement russe et iranien du président Bashar al-Assad contre les rebelles qui cherchent son renvoi. Les États-Unis et Israël considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste.Si les A.P.C. (blindés) passaient au Hezbollah via l’armée libanaise assistée par les Etats-Unis, cela pourrait indiquer une fuite plus large d’armes à des groupes hostiles, et à la coopération entre les forces armées libanaises et le Hezbollah.

Ce ne serait pas la première fois que les armes fournies à un gouvernement arabe amical par les États-Unis se retrouvent entre les mains de militants.

Les milices chiites en Irak ont été photographiées avec des armes américaines. Et cette année, les armes données aux Jordaniens par les États-Unis et l’Arabie saoudite pour les rebelles syriens ont été volées par des agents de renseignement jordaniens et ont fini sur le marché noir.

Mais ce serait un étrange tour si les armes fournies par les États-Unis se retrouvaient entre les mains de militants qui luttaient pour M. Assad, car l’administration Obama a résisté à donner des armes avancées aux ennemis du leader syrien de peur qu’ils passent dans d’autres mains, celles des extrémistes.

Le Hezbollah est largement reconnu comme la plus formidable force militaire au Liban, et les États-Unis ont essayé d’équilibrer les forces en soutenant les forces armées libanaises. Alors que les deux forces sont historiquement restées séparées, l’escalade de la guerre en Syrie a conduit à une coopération entre eux pour sécuriser les frontières du Liban, selon des analystes libanais proches de l’armée. (Excusez l’interruption du passionnant billet du NYT. Soit le mec est con, soit il prend les lecteurs pour des gros cons incultes. Un ré-équilibrage ? Vraiment ? Michel Aoun, à la solde de Bachar Al Assad et de l’Iran serait le contre-pied du Hezbollah, on est tous morts de rire !).

Un officier supérieur de Tsahal s’exprimant anonymement a déclaré qu’il a tout de suite prévenu ses homologues américains du nombre d’armes de fabrication alliée sur le terrain en Syrie entre les mains du Hezbollah.

« Mais c’est une entente entre l’armée régulière libanaise et le Hezbollah ! Vous ne pouvez rien dire à ce sujet ! » (je vous la fais courte bien sûr).