Vous pensiez avoir vu un reportage sur Jérusalem de Bernard de la Villardière ? Vous vous trompiez : c’était de Charles Enderlin !

Publié le : 22 décembre 2016

«Enquête exclusive : Jérusalem, quand la ville sainte se déchire» est un reportage d’un peu plus d’une heure consacré à Jérusalem de Bernard de la Villardière diffusé sur M6.

Dans son reportage, Bernard de la Villardière reproduit tous les clichés antisionistes avec l’application du parfait fayot, et cela m’a immédiatement fait penser au narratif de l’extrême gauche israélienne. D’autant que selon nos sources, le crétin a passé plus de temps à draguer les jolies Israéliennes qu’à étudier son sujet.

Alors j’ai creusé un peu, je me suis renseigné, et j’ai trouvé : c’est Charles Enderlin qui a tracé les lignes directrices du reportage et donné toutes les pistes, et Villardière, pour ne pas s’embêter (surtout qu’il était assez «occupé» ailleurs), et parce qu’il n’a pas étudié son sujet, a laissé faire Enderlin, qui a déversé son poison communiste habituel sur Israël.

Caché à 1 h 42: 43 d’un reportage qui dure 1 h 42: 50, qui ira voir le pot aux roses, la partie la plus intéressante du film, la signature d’Enderlin ?

La voici :

Si Charles Enderlin avait été stoppé lorsqu’il a fabriqué de toutes pièces l’affaire al Dura, si France 2 n’avait pas couvert son ignominie, il aurait peut-être arrêté de nuire à Israël.

Hélas, il n’arrêtera jamais.

Ce reportage était sa dernière pièce nauséabonde.

Chaque fois qu’un idiot utile fera appel à Enderlin, et qu’il se laissera mener par le bout du nez comme ici Villardière, nous aurons droit à des reportages parfumés aux ulcères d’Enderlin.

© Christian Larnet pour Dreuz.info.