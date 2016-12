L’intox fait furher

Publié le : 23 décembre 2016

Après l’exploit de Bernard de la Villardière sur son « enquête exclusive à Jérusalem », on a de quoi avoir les boules mais dire que nous sommes surpris, il faut arrêter le délire !

Sans les palos que ferait la bien-pensance déjà si ébranlée par tous ces attentats terroristes en Europe ?

Les plus arabophiles commencent légèrement à coincer dans leur amour pour les arabo-musulmans. « Euh…j’ai un doute dans mon amour là… »

La presse, devenue le psy des masses, essaye par tous les moyens de venir en aide à ses chéris en nous pondant des « padamalgame » et des « c’est qu’une minorité qu’il faut combattre » doit absolument détourner l’attention des citoyens.

Et voilà De la Villardière qui s’y colle ! Ça tombe bien…Il avait quelque peu écorné l’image des arabo-musulmans dans d’autres reportages, le mieux pour éviter les bombes et les fatwas avec sourire kabyle en prime, c’est de refiler DES JUIFS A BOUFFER !

Mais qui peut lui filer un coup de main ? Comme l’a bien chopé Victor Perez, le maître d’oeuvre de tout ce boxon, nous le devons à CHARLES ENDERLIN et un certain Vincent Prado.

Perso, j’ai été dépitée de l’absence de Talal Hassan Abu Rahmeh, le « reporter » qui avait filmé le bidonnage de Mohamed al Dura. Il fait une carrière politique au sein du Hamas ! C’est porteur la saloperie, ça rapporte très gros.

Enderlin, ce pauvre type qui reste dans un pays qu’il hait alors qu’il pourrait se finir en France depuis sa retraite, n’a pu résister aux sirènes de l’antisémitisme pédagogique.

Rahhh ! « Comme au bon vieux temps où je pouvais dégueuler tout mon amour des palestiniens…Ça me manquait. Notez, ma mouquère Danièle Kriegel (Le Point) continue mon travail. Elle met le paquet comme je lui ai appris. »

Mais qu’il revienne en France notre bon vieux Charles ! Il y a tant de ses frères arabes ici désormais. Bien plus qu’en Judée-Samarie et Gaza réunis !

Il serait si bien dans ce jus arabo-musulman, au milieu de ces femmes voilées par centaines de milliers, de ces barbus hurlant allahouakbar à tout bout de champ…Il rate un grand MOMENT FRANÇAIS notre vieil Enderlin.

Pour Vincent Prado, c’est un autre jus qui l’attend. Sa tronche de gros cake opportuniste on la connait maintenant. Nous ne sommes pas du même bois que les arabes et cette boule de gras n’a rien à craindre physiquement avec les juifs. Il ne le sait que trop.

Toutefois, aminches chéris, j’aimerais que justice se fasse une toute petite fois. J’aimerais que cette daube ambulante qui nous pond du « je ne suis ni pro-israélien ni pro-palestinien, je fais mon travail », aille se faire voir ailleurs qu’en Israël.

D’autre part, Il serait plus que temps que les députés qui sont sensés représenter les français de l’étranger et notamment d’Israël soient un peu plus actifs.

Une lettre aussi bien tournée soit-elle, n’atteint personne. C’est une monumentale connerie que de demander à un chargé de com de pondre un communiqué dénonçant telle ou telle dérive.

Les politiciens qui communiquent me désolent bien plus que les merdeux, qui, par souci de se faire un nom, vont rapporter les éternels mensonges d’arabes de Judée-Samarie et de Gaza.

Les présidents du CRIF, les députés, on s’en cogne vraiment. Ils n’ont jamais prouvé qu’ils étaient nécessaires à un combat pourtant ô combien justifié.

Bernard de la Villardière doit comparaître devant la justice pour une raison simple : un reportage partial dont nous savons par personnes présentes, francophones, qu’il a été monté comme une assignation à charges uniquement contre l’état d’Israël, PEUT S’AVÉRER TRÈS DANGEREUX POUR LES JUIFS DE FRANCE.

Si, encore une fois, on ne met pas les journalistes et reporters devant leurs responsabilités, alors attendons-nous demain à ce que d’autres magasins juifs, d’autres synagogues ou écoles juives, simples citoyens d’apparence juive SOIENT MASSACRES.

Nous attendons de nos représentants au moins deux choses :

– qu’ils cessent les communiqués d’indignés que personne ne lit et assignent en justice pour les raisons évoquées plus haut.

– qu’ils fassent des demandes fermes à l’état d’Israël avec qui ils sont en relation, afin qu’il soit partie prenante dans le combat contre l’intox et l’antisémitisme qui en résultent.

Refuser désormais le droit d’atterrir en Israël à de sales types comme l’équipe de M6, Prado et l’indécrottable Serge Dumont alias Nessim, alias Sarfatti.

En gros, il faut gicler dès leurs arrivées des nuisibles comme ça car nous pouvons prouver que leurs articles, reportages sont létaux pour les citoyens juifs de France. Certitude absolue et défendable jusque devant la Cour Suprême d’Israël ainsi que devant les instances judiciaires françaises.

On m’objectera que la liberté de la presse et d’expression risquent d’en prendre un coup. J’en suis navrée mais si des vies sont en jeu alors RIEN ne peut être ignoré et encore moins des reportages partiaux et mensongers.

C’est sur les cadavres des juifs de France et du reste du monde que reposent les libertés dites « fondamentales » ? Alors ce serait absoudre Hitler qui a usé et abusé de ces libertés et puis admettre qu’il avait… raison ?

C’est ce que font les Soral et Dieudonné ainsi que tous les révisionnistes, négationnistes, dogmatiques du Coran et des extrêmes de l’échiquier politique.

Il y a un moment pour s’indigner mais il vient un moment pour agir vraiment pour sauver des vies humaines. C’est un commandement et nous en sommes très fiers.

