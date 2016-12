Les traîtres en Israel

Breaking the silence n’est pas un groupe militant. C’est un groupe qui doit faire face à la justice israélienne pour fait de HAUTE TRAHISON .

A la suite du vote à l’ONU condamnant Israël à cesser sa politique d’implantations dans ce qui est et restera une terre juive, la Judée Samarie, l’ONG « breaking the silence » a fourni à l’Autorité Palestinienne des listes de noms d’officiers de Tsahal afin qu’ils ne puissent circuler normalement dans le monde.

Breaking The Silence, ce groupuscule gauchiste qui sévit en Israël a franchi les portes de l’ignominie.

Le renseignement militaire doit absolument remonter la piste et savoir quels sont les protagonistes au risque de se retrouver avec une nouvelle affaire ANAT KAM.

Anat Kam, pour mémoire, était une jeune soldate éprise d’amour pour le gauchisme et profitant de son service militaire et de son statut de secrétaire d’un Commandant de Tsahal, pour donner des centaines de documents ultra-confidentiels sur les identités et les adresses des officiers de l’armée israélienne.

Ces documents se sont retrouvés dans les mains d’un journaliste du Haaretz (Uri Blau) qui fuit à Londres et, bien à l’abri derrière les légions pro-palestiniennes, il fallut au gouvernement israélien une sacrée dose de patience et d’arguments pour récupérer tous les documents. La très grande majorité des journalistes israéliens ont désapprouvé leur collègue du Haaretz car la sécurité des soldats, officiers et civils étaient en jeu.

Aujourd’hui, retour par la case haute-trahison grâce à Breaking The Silence qui fait exactement la même chose en refilant les documents à l’AP et finalement au Hamas puisque tout le monde sait que Mahmoud Abbas est totalement infiltré par ses ennemis barbus vivant à Gaza et à deux pas de son palais à Ramallah.

Si le gouvernement israélien, venant de découvrir cette énième trahison, ne prend pas de mesures radicales, si le peuple d’Israël qui subit tous les jours des tentatives d’attentats ne se rebelle pas et laisse passer, il faudra s’attendre à de terribles répercussions.

Les vies des officiers de l’armée, de leurs familles, ainsi que de civils sont en jeu.

La situation autour des villages juifs de Judée-Samarie ainsi que sur toutes les frontières d’Israël est plus que critique.

Il ne faut pas perdre de vue l’encerclement par l’Iran de l’état juif. Des renseignements de cette valeur peut créer un mouvement de panique et une confiance à l’intérieur même du peuple d’Israël et nuire à sa sécurité partout et à tout moment.

Tous les protagonistes de « Breaking The Silence » doivent être arrêtés.

Nous sommes en guerre et il est urgent de faire montre de grande fermeté à l’égard de kapos qui osent fournir à l’ennemi les identités et lieux de vies des soldats qui défendent l’état d’Israël.

On m’objecte que la « liberté d’expression » pourrait être qualifiée par la presse internationale de « bafouée ».

Pas en l’espèce. Nous parlons ni plus ni moins que de sécurité.

Pensez-vous un instant qu’aucunes représailles ne seraient prises contre des soldats d’une armée quelconque si la même chose arrivait ? bullshit !

Ce serait donc logique qu’ils comparaissent devant un tribunal MILITAIRE qui examinerait les pièces fournies à l’ennemi et qui, selon la presse israélienne, sont autant de preuves indéfectibles d’une volonté de nuire aux soldats et officiers de Tsahal.

Les condamnations à la prison ne seraient pas suffisantes.

Ces hommes et femmes de « Breaking The Silence » ont dépassé les limites.