Abbas exulte ! Il a un nouveau hobby

Publié le : 26 décembre 2016

Selon les confidences d’un journaliste très proche de Mahmoud Abbas, ce dernier est tout excité et ne cesse de se répandre sur son nouveau hobby.

Il a la ferme intention de prendre en photo des centaines de soldats de Tsahal afin de les faire traduire devant la CPI (cour pénale internationale).

« En 2017, nous irons à la Haye a déclaré Nasser Laham (channel 2 Israël) : » Nous avons des centaines de pages de noms d’officiers de l’armée israélienne. Nous avons une photo de chaque pilote, chaque officier et des soldats. Nous avons leurs noms et nous les attendons à la Haye. »

Excité comme jamais, Laham a demandé à « son peuple » de cesser toutes violences à l’encontre des soldats afin de pouvoir traduire un maximum d’entre eux devant la CPI.

Pour Khaled Mechaal du Hamas, résident en Turquie en ce moment, « la résolution de l’ONU est une grande victoire mais, selon lui, il serait stupide de cesser le combat armé car ce n’est pas suffisant. »

La résolution 2334 est contraignante. Ce qui me laisse un peu perplexe car beaucoup de résolutions dites « contraignantes » ont été votées dans le passé et violées allègrement sans que cela n’émeuve qui que ce soit sur la planète.

Le Tibet ? Résolutions contraignantes contre la Chine et ?….que dalle !

Le Nord de Chypre sous occupation turque ? Qui en a à foutre !

Al Bachir, président du Soudan, condamné pour génocide et crimes contre l’humanité ? Il s’en cogne et voyage normalement.

Toutefois, dès qu’il s’agit des chéris de la planète, les arabes, cela devient TERRIBLE…

La contrainte sur les juifs est tellement plus… naturelle n’est ce pas ?

On a pris de mauvaises habitudes en les « marquant », en les chassant puis en les rappelant pour que l’économie redémarre, en les tuant, en les laissant partir vers les camps de la mort. Bref ! C’est NATUREL !

Il est donc absolument normal que le père Babass qui a pu enlacer et embrasser tant de monde dont notre mairesse Hidalgo, se sente pousser des ailes telle la mule du prophète al Buraq !

Puisque les arabes veulent absolument qu’on aille dans le glauque et planter leurs tentes au CPI, je me demande comment ils vont pouvoir se faire de la place quand on aura mis au point des procès à répétitions sur la Syrie et ses 500 000 morts (au bas mot) et l’Irak ainsi que toutes les saloperies que les pays arabo-musulmans planquent sous leurs djellabahs.

On peut nous aussi envahir la CPI pour des raisons réelles et sérieuses avec des tonnes de photos et de témoins de massacres perpétrés sur des civils israéliens.

Le problème est qu’Obama et Kerry ne vont pas s’en tenir là. Ils vont encore nous concocter une grosse merdouille et le 20 janvier prochain semble si lointain !

Nous pouvons être sûrs que, des mesures au sein de la CIA pro-démocrate, la NSA et le FBI vont être prises.

Si Trump ne met pas de l’ordre dans ces services de renseignements et dans les sections anti-terroristes, les USA feront l’objet d’attentats d’envergure. Ce sera une façon pour le parti démocrate de « reprendre la main ».

Les démocrates convoqueront l’histoire et feront en sorte de rappeler au peuple américain que c’est sous la gouvernance Bush qu’eut lieu le 11 Septembre 2001.

Tous les pièges que vont semer les équipes encore en place d’Obama et Valerie Jarett risquent de mettre en péril les premières heures de la présidence Trump.

Ici, en France, il est de bon ton de mettre à terre Donald Trump.

Partout, dans toutes les classes politiques, tous les intellos prédisent une catastrophe même ceux qui reconnaissent qu’Obama fut un bien médiocre président.

Nous ne pouvons toutefois blâmer Obama et Kerry pour les erreurs d’Israël. La malhonnêteté ne sert à rien et fait perdre du terrain à la justice.

Tous les atermoiements concernant la Judée-Samarie depuis 1967 par la gauche israélienne ont abouti à ce résultat minable : intifadas, pièges des accords d’Oslo et antisionisme mondial.

Quelle erreur !

L’état d’Israël a fauté magistralement en ne prenant pas la mesure du caractère arabe jordanien de la population de « Cisjordanie ».

C’était vraiment le moment crucial à ne pas rater et nous devons tous les malheurs qui suivirent à ce manque de discernement ainsi qu’à l’absence de foi (qu’elle fut spirituelle ou laïque) des gouvernants de l’époque.

Cette « Cisjordanie » occupée illégalement par la Jordanie depuis 1947, pays lui-même totalement inventé par les anglais et occupant 78 % de la Palestine historique, aurait du être nettoyée de tous ses habitants. Renvoyer tous ces citoyens jordaniens chez eux aurait fait cesser pour de bon tous les problèmes que l’état d’Israël a rencontrés par la suite.

Il n’est jamais trop tard et la fameuse « résolution 2334 » ne sera qu’une parenthèse de l’histoire du « machin ».

Il ne faut pas oublier que nous sommes entrés dans une guerre mondiale dans laquelle la Chine, la Russie, les pays arabes et les USA sont les véritables protagonistes.

Le petit état juif qu’est Israël ne pourra pas toujours servir de cache-sexe à ce qui se trame de dramatique dans le monde.

Nous parlons de cybercriminalité, d’attentats en préparation, de domination économique, de suprématie sur l’Asie, etc…etc…

Les défis sont énormes et, selon le chef d’état major américain, la seconde guerre mondiale ressemblera à un micro-conflit comparé à ce qui nous attend dans les prochaines 25 années.

La Chine modernise son armée à coups de milliards. La Russie aussi. L’Iran veut devenir leader dans le moyen-orient et s’en donne les moyens.

Que pensez-vous qu’il se passera lorsque, dépassés par les événements, les monarchies du Golfe vont devoir faire un choix sur l’ennemi à combattre ?

Sera-ce l’éternel palestinien qui retiendra l’attention du monde sunnite ou bien les chiites très bien préparés grâce aux répétitions et exercices sur terrains syrien, irakien, yéménite ?

Alors que l’Europe doit aussi faire face à des réseaux djihadistes dont elle n’avait jamais encore compris l’ampleur, il est évident que la « Palestine » va très vite devenir secondaire.

Hollande, Obama, Kerry s’empressent de détourner l’attention du monde en relançant cette vieille guerre qui fait si peu de morts comparée aux voisins d’à-côté.

Hollande comme ses comparses américains veut partir en laissant quelque chose derrière lui avec son Ministre Ayrault. C’est ainsi qu’ils ont décidé de nous concocter encore une petite riposte en organisant une conférence pour le 15 janvier prochain sur le thème dont plus personne n’a à foutre : le conflit israélo-palestinien.

Eh oui…toujours le même cache-misère pour rallumer le feu des arabes de France et de leurs alliés gauchistes.

C’est la gauche qui pue et qui perd que vous verrez le 15 janvier prochain. Celle qui préfère le chaos et l’irresponsabilité afin de laisser un « héritage » façon Obama-Kerry.

Quel choix avons-nous juifs de France ?

Celui de nous planquer en attendant que l’orage passe ou bien celui du combat ?

Je choisis le second parce que les cons, il faut éviter de leur parler comme disait Audiard « ça les instruit ».

Nina

PS : J’attends de Trump une mesure concernant la liberté de partir pour Jonathan Pollard. J’initie donc une pétition en ce sens sur un site juif américain Algemeiner.

Dès que ce sera en place, j’indiquerai pour ceux qui veulent qu’enfin cet homme puisse rentrer à la maison, puissent apposer leurs signatures.