Arabes israéliens, une bombe à retardement

Publié le : 27 décembre 2016

Le Shin Bet a annoncé mardi avoir démantelé une cellule terroriste arabe israélienne en novembre. Les suspects prévoyaient d’attaquer des soldats israéliens dans le sud du pays, pour se venger de la décision d’interdire la Branche nord du Mouvement islamique. Deux des suspects, Muhammad Masri, 37 ans, de Beer Sheva, et Abd Allah Abu Ayash, 26 ans, de Kasifa, sont accusés d’avoir comploté pour attaquer des soldats à trois emplacements possibles : Dimona, Arad, et la base Nevatim, dans le désert du Néguev. Selon le Shin Bet, Masri a été emprisonné pendant 12 ans pour avoir planifié une attaque contre une salle de mariage de Herzliya. Trois autres Arabes israéliens ont été arrêtés en lien avec l’attaque prévue, selon le Shin Bet. Masri et Abu Ayash seront inculpés dans les prochains jours, a annoncé le service de sécurité. (Sources : TOI et I24 News)

Rien de nouveau dans l’information. Disons que cette petite brève est simplement le support du débat qui agitent beaucoup de juifs israéliens ou autres.

Durant la 1ère et seconde intifada, on a pu sortir des statistiques qui auraient du faire frémir toute nation souveraine dans le monde.

Près de 80 % des attentats meurtriers en Israël ont pu être réalisés grâce ou à l’aide d’arabes « israéliens ».

Ce constat terrible n’a pas fait bouger la classe politique pour autant.

Soucieux de son image amplement déformée au quotidien par la presse mondiale, l’état juif n’a pu vraiment prendre de mesure pourtant normale bien qu’apparaissant « restrictive » pour le reste du monde à l’égard de ces traîtres. On nous ressortirait encore des « apartheid » et autres « états racistes » pour changer.

Cette 5ème colonne ne semble, dans l’échiquier politique israélien, déranger qu’Avigdor Liberman, actuel Ministre de la défense.

Le Moldave-roumain Liberman est un peu-beaucoup chatouilleux en matière de nationalisme et surtout, il n’aime pas les traîtres. On lui reproche cette terrible phrase :

Le 10 mars 2015, lors d’un meeting électoral se tenant dans la ville d’Herzliya, près de Tel Aviv, Avigdor Lieberman déclare que les Arabes israéliens qui ne sont pas fidèles à Israël doivent être décapités : « Ceux qui sont de notre côté méritent beaucoup, mais ceux qui sont contre nous méritent de se faire décapiter à la hache ».

Nous ne sommes pas des arabes et les décapitations c’est pas notre truc. Il faut laisser ça aux barbares mahométans.

Le problème reste entier. Vous avez des villes et villages en Israël, peuplés « d’arabes israéliens », jouissant de libertés égales aux citoyens juifs mais dévoués à l’islam et au palestinisme.

Partir ? Ils ne le peuvent pas et surtout ne le souhaitent pas.

Lors de plusieurs sondages, ils ont expressément demandé à rester israéliens à tout prix même si c’était dans le cadre de négociations avec l’Autorité Palestinienne. Ils ne veulent absolument pas être « palestiniens ».

Prenez le cas d’Oum El Far’hm. Ville totalement arabe où le « parti islamique » de Raed Salah (voir la photo) fait d’excellents scores : Ils refusent catégoriquement de passer sous contrôle de l’Autorité Palestinienne. Ce n’est pas faute de leur avoir proposé plusieurs fois pourtant.

Étonnant mais compréhensible. Vivre avec des demeurés arabes où la corruption et les valeurs tribales sont monnaie courante alors qu’ils vivent tranquillement leur arabité-islam en Israël en touchant des allocs et en votant pour qui ils veulent, l’option est vite choisie.

Cela ne me convient pas. Je suis de l’école républicaine française qui met sur la même ligne « droits et devoirs ».

Il semblerait que le second (« devoirs ») ne passe jamais dans le cerveau des arabo-musulmans, ici, en France mais aussi en Israël.

Faire le ménage est une priorité absolue lorsqu’on vit une guerre déclarée. Je ne vois pas au nom de quoi on devrait ménager des hommes et des femmes qui n’ont que haine et envie de perpétrer des attentats sur des « compatriotes ».

Ils ne se considèrent pas comme tels et doivent être expulsés au plus vite dans des régions où ils pourraient enfin vivre leur arabité et leur islam comme ils le souhaitent si ardemment. Gaza ? Aman ?

Il y a 57 pays dans le monde prêts à les accueillir afin qu’ils vivent enfin en adéquation avec leurs dogme et coutumes. Quel choix de rois !

Liberman a répété moult fois qu’il faut expulser cette 5ème colonne qui est aussi dangereuse que le Hamas à Gaza et en Judée-Samarie : Qu’il le fasse !

La France sera bientôt amenée à reconsidérer ses « chances pour la France » pour raisons sécuritaires elle aussi.

Pour cela, les français ainsi que tous les européens non (encore) islamisés devront prendre des mesures exceptionnelles.

C’est tout à fait la métaphore de Pessah : « il faut goûter aux herbes amères pour comprendre la douleur de notre peuple qui fut esclave en pays d’Egypte ».

Je suis certaine que si les français goûtaient un peu (bien qu’ils aient déjà commencé) de ces herbes amères que nous absorbons tous les ans pour nous souvenir, ils comprendraient sans doute contre quoi* les juifs doivent se battre : dehors et dans leur pays ancestral.

Laissons donc la France et l’Europe goûter aux herbes amères…j’ai comme l’impression que sans cela ils ne comprendront jamais rien.

* QUOI ET NON QUI parce que ces gens ne sont pas des animaux comme certains aiment à dire. Les animaux sont dignes.Ils ne tentent que de survivre aux prédateurs ou à se nourrir.

Ils ne tuent pas pour le plaisir de plaire à un prophète sanguinaire, voleur et pédophile.