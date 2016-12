Avis aux olim retraités… ou non !

Publié le : 28 décembre 2016

Je veux souhaiter un hag sameah de Hanoucah à l’ensemble des lecteurs de JSSNews et pour ceux qui sont hors d’Israël: une bonne année civile 2017.

Mon article a pour but d’éclaircir des propos que je lis ou entend de par et d’autres des conversations

Pour les olim, des doits et devoirs vous incombent, vous devez impérativement au plus tôt après votre alyah, prévenir l’administration française en précisant votre domicile en Israël. Je précise en tant qu’administration française :

Le centre des impots auquel vous étiez rattaché avant votre départ pour être exonéré de l’impôt sur le revenu et de stopper éventuellement les prélèvements automatiques de l’administration fiscale

Pour les retraités du privé, envoyés votre nouvelle adresse aux caisse d’allocation, retraites complémentaires et cadres et vous pourrez ainsi bénéficiez de l’exonération de la CSG et RDS sur vos retraites.

Si vous possédez un compte bancaire en France, il est impératif de communiquer à votre banque votre adresse en ISRAEL.

Pour les israéliens francophones qui veulent faire valoir leur retraite pour les périodes travaillées en France, je peux les aider car le cheminement des demandes est complexes.

Autres conseils beaucoup de personnes vont vous vouloir vous donner des conseils, ne tomber pas dans leurs pièges. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Contacter plusieurs cabinets d’avocats en cas de gros problèmes.

Dans tous les cas où un problème se pose, contactez moi au plus tôt.

J’ai aidé de nombreux dossiers et tous ont abouti favorablement, evidemment parfois avec des problèmes mais qui ont toujours été solutionnés

La durée d’un dossier à partir de la demande jusqu’à son aboutissement est très variable. Mais j’ai des contacts à tous les niveaux pour essayer de raccourcir les délais.

Vous pouvez me contacter au mail suivant sans aucun engagement :

lesretraitesfrancaisenisrael@gmail.com

Par Maurice Bar – JSSNews