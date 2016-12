Ayrault salue le discours de Kerry, Netanyahu le dénonce !

Publié le : 28 décembre 2016

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a salué un discours « courageux » du secrétaire d’État américain John Kerry qui a défendu mercredi « la solution des deux États, Israël et la Palestine ».

« Je salue le discours clair, courageux et engagé de John Kerry en faveur de la paix au Proche-Orient et de la solution des deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité », a déclaré le chef de la diplomatie française dans un communiqué.

« La France partage la conviction du secrétaire d’État américain de la nécessité et de l’urgence de mettre en oeuvre cette solution des deux États », a-t-il ajouté.

Quelques minutes seulement après le discours de M. Kerry, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a dénoncé un discours « biaisé contre Israël ».

« Pendant plus d’une heure, M. Kerry s’en est pris obstinément aux implantations et a très peu évoqué la racine du conflit – l’opposition palestinienne à un Etat juif quelles que soient ses frontières », a-t-il dit.

Cette conférence du 15 janvier doit rassembler quelque 70 pays, mais pas les Israéliens ni les Palestiniens, et a pour but de réitérer le soutien de la communauté internationale à une solution sur la base de deux États.