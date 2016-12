Un train en cache toujours un autre : nucléaire iranien, ONU, etc…

Publié le : 28 décembre 2016

Et si l’accord sur le Nucléaire Iranien ne fut que le 1er acte de l’abattage rituel Onusien perpétré par l’ami (des arabes) Obama?

L’onde de choc ressenti par ce 2e acte passé en douce, à la veille de Hanoukka et de Noel, touche tout ceux qui ont un peu d’humanisme en eux, c’est à dire pas grand monde, malheureusement.

La reconnaissance des frontières de 67 et la déjudaïsation de la Judée Samarie et de Jérusalem n’a absolument aucun autre objectif que d’égorger la Nation Juive. D’autres historiens ont très bien expliqué l’absurdité du Peuple Palestinien, qui n’est autre qu’un énième conquérant arabe dans la région, et de sa terre, qui n’est aussi Palestino/Jordanienne que Disneyland est Mickeysien.

Mais au royaume des aveugles les borgnes sont rois et au royaume d’ Obama, les arabes sont des gentils princes charmants.

Les 1ers trains de la mort ont conduit nos grands parents vers les fours d’Auschwitz. Obama et Kerry, en 2016, ont relancé ces trains qui vont conduire les ayatollahs Iraniens vers l’arme Nucléaire. Et sur ces mêmes rails immondes, emprunts d’immoralité et dans un tonnerre d’applaudissements des Nations-Unis (Unis contre Israël uniquement), le nouveau train Obama/Kerry vient de mener la Nation Juive en dehors de sa terre et de son histoire.

L’abstention Américain sur le vote de la résolution anti-juive 2334 du conseil de sécurité, a la même résonnance que l’abstention de tout bombardement des rails allemands en 1940 lorsque les Américains avaient la connaissance et la capacité d’empêcher les juifs d’aller à l’abattoir Hitlérien.

Ce que l’histoire nous apprend c’est qu’elle se répète inlassablement, et parfois plus vite que l’on imagine. Alors oui ce 2e train peut aussi en cacher un 3e.

Il se dit qu’avant de prendre leur retraite, les conducteurs Obama/Kerry ont prévu d’inaugurer la nouvelle gare Palestine à l’Onu.

On pourrait se dire qu’une mascarade de plus ne pourrait plus nous affecter, erreur!

Non seulement la reconnaissance imposée d’un état fantôme islamiste au sein d’Israël serait une supercherie historique, mais en plus de cela, il constituerait une bombe nucléaire diplomatique lancée dans un autre tonnerre d’applaudissement des Nations-Unies sur notre pays, dans le seul et unique but de finir l’abatage entrepris par Obama et orchestré à l’Onu.

Quand à l’argument « Terre contre Paix », cette base vaseuse des négociations, il vient tout juste d’exploser à la figure de ses admirateurs diplomatiques. Vu que l’élément « Terre » est devenu une légitimité automatique et l’élément « Paix », une NON condition. Adieu les négoces (et la Paix).

Ce qu’Israel peut faire pour éviter cela? Malheureusement plus grand chose.

Israel pourrait envisager :

-d’annexer la Judée Samarie et de reprendre Gaza.

-déclarer les villes et villages arabes en Israel, territoires occupés et donc les reprendre et envoyer les 2 millions d’arabes y vivant paisiblement en Jordanie au Liban ou en Egypte.

-de couper toute coordination sécuritaire avec les pays occidentaux qui utilisent les technologies et l’intelligence israélienne en matière de contre-terrorisme.

-d’arrêter de reconnaître la langue arabe comme langue officielle en Israel, et de stopper les tribunaux de la charia qu’elle autorise pour des affaires « civiles » entre musulmans.

-d’interdire l’accès au soin gratuit, et à l’éducation gratuite, et au droit de vote de ces arabes Israéliens. Etre une démocratie n’a plus aucune valeur de toute façon.

-D’attaquer l’Iran sur son installation Nucléaire. Cela détournerait l’attention des pourritures qui siègent à l’Onu.

Je pense qu’Israel ne fera rien jusqu’à l’investiture de Donald Trump mais en attendant, le sifflement du train de la mort se fait entendre et pour l’arrêter nous devons tous prier pour que le miracle de Hanoukka se renouvelle et pour que les lumières que l’on allume en ce moment éclairent les esprits sombres qui ont l’intention de conduire une nouvelle fois notre peuple sur les rails de sa destruction.

Par Manu Aboucaya – JSSNews