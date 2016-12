Theresa May critique John Kerry pour son discours anti-israélien contre-productif

Publié le : 29 décembre 2016

Le gouvernement du Premier ministre britannique Theresa May a publié une réprimande sans précédent vers John Kerry, le Secrétaire d’Etat allié le plus proche du Royaume-Uni, après le discours de Kerry blâmant Israël pour le manque de progrès dans le processus de paix.

Un porte-parole du Premier ministre britannique a publié une déclaration critiquant la mise au point de Kerry sur les communautés juives de Judée, de Samarie et de Jérusalem Est. « Nous ne … pensons pas que la façon de négocier la paix est en se concentrant sur une seule question, dans ce cas, la construction d’implantations. Clairement, le conflit entre les Israéliens et les palestiniens est profondément plus complexe ».

Le porte-parole a également critiqué la description de Kerry du gouvernement actuel d’Israël comme «le gouvernement le plus de droite » dans l’histoire d’Israël. « Et nous ne pensons pas qu’il est approprié d’attaquer la composition du gouvernement démocratiquement élu d’un allié. »

« Le gouvernement estime que les négociations ne réussiront que quand elles sont menées entre les deux parties, soutenue par la communauté internationale. » le porte-parole a conclu.

Par Amaury Vuibert – JSSNews