Dershowitz: « les médias et la gauche utilisent des moyens non-démocratiques contre Netanyahu »

Publié le : 2 janvier 2017

Un éminent juriste juif américain et critique le président Obama a accusé la gauche et les médias israéliens d’avoir tenté de subvertir le gouvernement israélien, en enquêtant sur la famille Netanyahu dans le but d’annuler la victoire électorale du Premier ministre en 2015.

Le professeur Alan Dershowitz, un démocrate de longue date qui a soutenu Obama jusqu’à la résolution 2334 de l’ONU et qui est un fidèle partisan de l’État juif, a attaqué la récente résolution du Conseil de sécurité des Nations unies condamnant la présence d’Israël en Judée et Samarie.

Dans une interview publiée par le quotidien Israël Hayom publié dimanche, Dershowitz a visé la gauche israélienne et les médias pour ce qu’il a décrit comme « des tentatives d’utiliser les enquêtes policières en cours pour entraver le Premier ministre. »

« Ils ne peuvent pas le battre par des moyens démocratiques, alors ils essaient d’utiliser ces enquêtes et les médias pour l’expulser du pouvoir. »

«Je n’ai jamais vu une situation où les médias ont été si obsessionnellement concentrés sur ce qui semble être les détails les plus triviaux – comme de savoir si mettre ses meubles dans un garde-meuble lorsqu’on est élu Premier Ministre est légal ou non. Aux Etats-Unis, l’Etat paye pour tout. »

Judicial Watch, a déclaré qu’après les dernières vacances d’Obama à Hawaï, ses frais de voyage au cours des huit dernières années ont atteint plus de 96,9 millions de dollars.

L’épouse du Premier ministre, Sara Netanyahu, a été accusée de détournement de fonds publics après avoir acheté des meubles pour la résidence privée de la famille avec des fonds alloués au cabinet du Premier ministre. En outre, elle a même été accusée par les médias de ne pas avoir signalé avoir rendu des bouteilles consignées.

Si les allégations contre le Premier ministre et son épouse peuvent ou non être valables, a déclaré Dershowitz, elles ne doivent pas être utilisées pour saper un chef de gouvernement en exercice et l’empêcher de remplir ses fonctions, en particulier pendant une crise diplomatique comme celle créée par l’ONU ces derniers jours.

« Le Premier ministre doit maintenant travailler 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. L’idée que le premier ministre va maintenant devoir être interrogé sur ce qui semble être des incidents relativement insignifiants, empêche vraiment la démocratie de fonctionner. ».

« L’idée qu’il doit maintenant prendre le temps de se préparer, avec des avocats, au lieu de défendre Israël, est folle. Je veux dire, si ce sont des accusations sérieuses, le délai de prescription peut être prolongé. Personne n’est au-dessus de la loi, nous sommes tous d’accord avec cela, mais il peut être tenu responsable après son départ du bureau. »

Par Jack Philip – JSSNews