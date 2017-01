Drame à Jérusalem: elle donne la mort à ses 4 filles avant de mettre fin à sa vie.

Publié le : 2 janvier 2017

Israël est en deuil. 13 ans après son immigration, une famille venue de France vit un drame à Jérusalem. De fait, la mère s’est donnée la mort après avoir tué ses 4 enfants.

Les voisins de la famille ont remarqué une une odeur de brûlé dans les escaliers de l’immeuble de la rue Hevron avant de prévenir les pompiers.

Sur place, ils découvrent le corps de la mère, puis, se rendent dans une pièce fermée à clefs, ils constatent le décès des 4 filles âgées de 11, 9 et 4 ans et de la dernière âgée d’à peine 11 mois.

Les enquêteurs estiment que la mère s’est donné la mort par pendaison après avoir tué ses propres enfants et déclenché un incendie dans la chambre. Un scénario macabre qui reste encore à confirmer – alors que certain parlent d’une « bouffée délirante. » Le père de famille n’était pas présent lors du drame. Arrivé plus tard sur les lieux, et en état de choc post-traumatique, il a été pris en charge par la des spécialistes post-trauma et par le rabbin de sa communauté, Yehouda Ben Ishaï, père de Ruth Fogel qui a été assassinée avec son mari et 3 de ses enfants à Itamar en mars 2011.

Par Antoine Chatrier – JSSNews