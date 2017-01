C’est quoi le CRIF ?

Publié le : 4 janvier 2017

La question n’est pas faussement naïve.

Vous pouvez interroger beaucoup de juifs de France, ils vous répondront pour une grande majorité : « je ne me sens pas représenté par cette institution ».

Alors à quoi sert le CRIF sinon à balancer des communiqués laconiques sur telle déclaration, tel événement ou « s’offusquer des actes antisémites en France ».

On est tellement las d’être sous-représentés par des gens que nous n’avons pas élus, qui concoctent en interne et devenir « juifs de cour » assermentés. Ils ne reflètent en rien les aspirations et la colère légitime des juifs de France. La question reste entière : C’EST QUOI LE CRIF ?

Dernièrement, avec tout ce qu’il y a à gérer d’important dans les communautés juives et alors que sous la présidence précédente on entendait ce fameux « CRIF » affirmer avec vigueur « qu’il ne tenait pas à être une ambassade d’Israël », le voilà pourtant empêtré dans une affaire israélienne.

Alors qu’Obama s’évertue à salir (comme si cela était encore nécessaire) l’image d’Israël durant les quelques jours qui lui restent et que François Hollande lui emboîte le pas en balançant son gélatineux Ministre Ayraut dans la bataille « palestinienne » pour une conférence de la « paix », voici que le CRIF se fout en colère contre les propos d’un Ministre israélien, Avigdor Liberman.

Le 15 Janvier prochain, Hollande organise une garden party pour faire plaisir aux pays arabes et honorer leurs saintes babouches et djellabahs avant son grand départ que visiblement presque tous les français ont hâte de voir arriver.

Je vous le demande : à quoi sert cette conférence ?

Israël ne veut pas y aller et il a raison. Mahmoud Abbas n’hésitera pas à rappliquer histoire de faire la manche comme à son habitude.

Abbas est un pro de la mendicité version gros pognon tout de même !

Il faut d’abord qu’il justifie son titre de Président à vie puisque les élections…bah…ça ne sert à rien. Le Hamas pourrait gagner alors tout le monde fait mine d’oublier que Mahmoud est illégitime depuis de très longues années.

Liberman a qualifié cette mascarade de « conférence pour la paix » de procès Dreyfus. Le seul sur le banc des accusés étant l’état d’Israël et, ma foi, ça y ressemble.

J’aurais sans doute trouvé une autre comparaison mais j’estime que Liberman a droit d’avoir ses nerfs et dire ce qu’il pense à moins qu’un israélien comme d’habitude n’ait pas son mot à dire. Il doit juste avaler des centaines de résolutions onusiennes et des boycotts à répétition sans jamais l’ouvrir. Majorité de blocage oblige ! Tu parles d’une équité.

Alors oui, ça ressemble à un procès Dreyfus ce truc à y regarder de plus près.

Qu’est ce que le CRIF est allé faire dans cette galère ? Pourquoi se fâcher tout rouge et blâmer les propos de Liberman ? Était-il utile de faire des commentaires sous prétexte que Liberman invitait les juifs de France à immigrer en Israël ?

Soyons lucides : peut-on entrevoir un futur dans cette France là ? Démographie galopante d’ennemis qui tètent la haine anti-juive au berceau et il faudrait ne pas se poser de questions, faire mine que demain sera serein ?

Si on devait commenter les milliers de saloperies qui traînent sur les journaux, les télés, les radios, les livres scolaires ARABES mais c’est carrément une multinationale qu’il faudrait créer pour se prémunir contre ce qui est réservé aux juifs d’Europe et d’Amérique du Nord.

Le CRIF ne s’est pas vraiment fâché tout rouge lorsqu’on a comptabilisé plus de 35 000 enfants français juifs obligés de fuir les écoles républicaines pour cause d’insécurité. Vos impôts ? Ils servent à donner plus de moyens aux zones d’éducation prioritaire, judenrein bien sûr.

Le CRIF n’est pas ou plus vraiment outré par tous les propos antisémites sur la toile et par des politiciens qui tweetent des trucs immondes comme Benoit Hamon qui avoue tranquillement qu’il ne faut pas négliger le réservoir de votants musulmans.

Sa première promesse de campagne ? Une reconnaissance de l’état de Palestine ! Nous ne sommes plus dans l’image subliminale. Non ! On y va carrément pour être élu.

Le CRIF ne pipe mot ? Le système Boniface a fait son oeuvre et puis, député de Trappes, ça vous fait le socialiste vachement solidaire de l’islam non ? Ah ! Trappes…son exotisme, ses mosquées salafistes, ses partisans de la charia, ses défenseurs de l’EI…Tout un symbole Trappes !

Evidemment, le journal LA CROIX n’allait pas rater l’occasion de nous faire un petit article bien pourri en signant avec l’habituel « SELON LES SOURCES AFP ». Tous les journaux font ça pour se prémunir d’un éventuel petit procès devant la 17ème chambre. A plusieurs, on est plus…courageux.

Il se régale La Croix ! Difficile d’oublier sa publicité s’étalant partout en France : « Journal le plus anti-juif de France » Difficile de larguer de tels bagages.

Allez le CRIF ! Se faire traiter de « nébuleuse à la solde de l’état sioniste » pour aller nous pondre des communiqués aussi nazes qu’inopportun, il y a comme un malaise non ?

Puisque vous ne servez à rien sinon à vous faire mousser et voyager aux frais de la princesse, je serais pour ma part pour une totale refonte des Institutions Juives de France.

Nous voulons de vraies personnes engagées et non serviles.

Nous voulons des femmes et des hommes capables de laisser leurs égos de côtés pour combattre un totalitarisme et un antisémitisme qui est devenu plus que pesant.

Cessez de vous retrancher derrière votre « francité de plus de 2000 ans », durant les années 40, ça n’a pas vraiment servi il me semble…

Nina – JSSNews