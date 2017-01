Salaud de Peillon !

Publié le : 4 janvier 2017

Peillon compare le sort des musulmans français à celui des juifs sous Vichy

Le candidat à la primaire de la gauche a dressé un parallèle entre l’antisémitisme et l’islamophobie, accusant le Front national d’instrumentaliser la laïcité « contre certaines catégories de population » comme « il y a 40 ans les juifs à qui on mettait des étoiles jaunes ».

Pauvre con ! Pauvre ignorant et surtout pauvre politicien sorti du placard suisse pour s’incruster dans des élections dont personne vraiment en France n’a rien à faire tant les problèmes semblent insurmontables.

Salaud de Peillon ! Cet éternel parallèle fait entre les arabes et les juifs alors que les premiers ont depuis des siècles tourmenté les seconds et traité comme des dhimmis tout en les marquant d’un écu d’or sur la poitrine, ce qui inspira les nazis par la suite.

Honte à ce pauvre type de Peillon qui a du fréquenter d’un peu trop près la famille Ramadan en Suisse pour venir nous sortir une telle énormité.

Je souhaite qu’il paie pour cette ignoble infamie.

Ce genre de types sont précisément les juifs honteux qui donnent de l’espoir tous les jours aux antisémites si nombreux déjà en France et dans le monde.

Mais qu’espérer d’un minable comme Peillon lorsqu’on connaît les principes immoraux du père ?

« Banquier communiste ? » Ah ouais ? Banque soviétique puis banquier au service de l’Algérie ?

Waouh ! C’est lourd comme tares familiales à porter.

Ce sale type qui ose faire des comparaisons entre la situation des musulmans de France et les juifs partant vers les camps de la mort entourés de bons flics français et sous décret présidentiel, devrait non seulement la fermer mais comparaître devant les tribunaux aujourd’hui.

« C’est aujourd’hui un certain nombre de nos compatriotes musulmans qu’on amalgame souvent avec les islamistes radicaux. C’est intolérable. »

Les juifs étaient amalgamés à quoi avant qu’on leur colle une étoile sur la poitrine et qu’on les enferment dans des wagons à bestiaux pour connaître la grande aventure d’Auschwitz-Birkenau ?

Salaud ! Je ne vois rien d’autre à écrire sinon SALAUD ! Il fait du Soral-M’bala M’bala-Faurisson qui doivent bien se marrer en écoutant cet ex-juif s’exciter pour des pourritures qui font comme à Gaza lorsque des juifs meurent sous les coups des « frères musulmans » ici, en France. Distribution de bonbons et gâteaux et youyous d’allégresse !

Ce mec est prof d’histoire. Il est donc doublement coupable de sortir de pareilles conneries.

Pour défendre la « laïcité dévoyée » selon lui, on fait dans la surenchère alors qu’on devrait laisser ces braves musulmans exercer pleinement leurs mœurs et dogme dans le domaine public car laïcité ne veut pas dire « absence d’actions spirituelles ».

Ben voyons…Si seulement cet idiot pouvait regarder ce qui se passe dans TOUS LES PAYS musulmans lorsque le dogme s’étale et devient le fondement même de la loi du pays, quels dégâts cela produit.

Pas une démocratie sous le régime mahométan. PAS UNE AU MONDE !

De cela, je m’en fiche complètement. Puisque les musulmans veulent être soumis à Allah et à leurs émirs, je n’ai rien contre mais qu’ils tentent d’instaurer le même type de règlement en Occident, c’est une déclaration de guerre ni plus ni moins.

Ce taré, tranquillement installé à débiter des conneries dans une université neuchatelloise, qui avait besoin d’aller le déterrer sinon des anti-Valls ?

Le juif Peillon ex BLUM sera-t-il épargné par les nouveaux émirs de France qui s’installent de plus en plus dans les grandes villes et terroirs du pays ?

Salaud, révisionniste qui mériterait une comparution immédiate au nom de ceux qui souffrent encore : quelques rescapés et leurs descendants.

Au nom du million de juifs virés des pays arabes après la création de l’état d’Israël. Au nom de tous ces juifs qui ont vécu la dhimmitude avec son cortège de pogroms, d’humiliations et de paiement de l’impôt pour les non musulmans durant des siècles.

Que la honte le submerge mais j’en doute. Ses potes Benoit Hamon, Montebourg, Cambadélis et d’autres ténors du PS ont tant « d’amour » pour ces néo-français si proches de nous foutre en l’air !

Pour Hamon, duquel il se sent proche, n’oublions pas la première promesse faite à ses électeurs : « ma première décision sera de faire reconnaître l’état de Palestine par la France ! » C’est tellement « téléphoné » que Peillon a voulu frapper encore plus fort en faisant une comparaison si honteuse qu’il devra en payer le prix. Nous avons une mémoire fabuleuse.

Puisque l’éthique ne semble plus trouver un interstice dans la classe politicienne de France, il est grand temps de virer ces éléphants et ces métastases qui ne peuvent qu’aider à la mort accélérée de notre pays.

Nina – JSSNews