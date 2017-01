Au delà du procès Azaria, les enjeux d’une justice inutilement morale.

Publié le : 5 janvier 2017

10 mois après les faits, le tribunal militaire qui jugeait Elor Azaria, d’homicide sur un terroriste palestinien (sic), vient de rendre son verdict : coupable.

Petit rappel des faits, 2 terroristes armés de couteaux ont tenté de tuer des soldats Israéliens à Hébron en Mars 2016. Jusque là rien d’anormal (ironie). Ces deux terroristes ont été tant bien que mal « neutralisés » (c’est à dire abattus). Rien qui ne vaille la peine de s’en intéresser, ils n’étaient pas venus pour faire du shopping non plus. Petit hic, l’un d’entre eux bouge au sol et le jeune soldat de Tsahal, Elor, décide alors de « finir » le travail.

Tuer un terroriste mérite dans tous les pays du monde civilisé que l’on devienne un héros national.

Tuer un juif mérite dans tous les pays nous haïssant une belle statue, surtout si l’assassin meurt pendant l’action.

C’est ainsi que découle l’ordre du monde.

Par contre lorsqu’ un soldat juif défend son pays, et qu’il tue, volontairement ou pas, un terroriste musulman, l’ordre du monde est chamboulé et ce soldat juif devient donc coupable, par défaut, de vouloir participer à la neutralisation d’un parasite. Et donc d’avoir chambouler l’ordre du monde.

L’enjeu du procès ne tenait pas dans la volonté (ou pas) d’Elor de tuer le terroriste (ou dans sa vengeance présumée), mais dans l’équation fragile de composer avec une armée morale, une nation démocratique, une justice appropriée dans un pays menacé, attaqué et délégitimé en permanence.

Je pense qu’une trop grande estime de soi pousse certains hommes justes (ici les juges) dans un retranchement psychologique qui les forcent trop souvent à montrer l’exemple ou à servir de lumière auprès des nations. Malheureusement, il y a une barrière invisible entre l’estime de soi et la haine de soi. Et, parfois, pour effacer l’une, on utilise l’autre.

Envoyons donc un de nos soldats, qui consacre 3 ans de sa jeune vie, qu’il risque, lui, pour sauver la nation Juive, (et donc son peuple), au bucher, car il n’a pas respecté les « règles d’engagement »! Belle preuve de la haine de soi en action.

Le monde entier, tous nos ennemis, se réunissent, et se félicitent. Les parents du terroriste (qui est donc devenue la victime, quelle ironie!), ont regardé pendant 3h l’agonie du juge lisant son interminable verdict. Voilà comment la belle morale se manifeste. Dans leur regards. Dans leurs joies. De voir un juif, condamné, par ses paires.

Et dire qu’Israël a du libérer 1000 terroristes pour Guilad, ou qu’un Juif tué par un palestinien rapporte jusqu’à 3000$/mois à la famille palestinienne du terroriste, (dépenses palestiniennes sur les salaires des terroristes chaque année : 140 Millions de dollars). Cette asymétrie scandaleuse devrait s’appliquer dans les 2 sens, c’est à dire : appliquer une peine 1/1000e de fois moindre pour la mort du terroriste. On passerait donc de 10 ans de prison encourus par Elor à 3,65 jours. Puis on pourrait également taxer à hauteur de 140 millions de dollars l’autorité palestinienne sur ce financement terroriste. Ou les forcer à payer nos victimes (ou leur famille).

Il y avait peut être un autre moyen pour neutraliser le terroriste ou pour éviter sa mort. Là n’est pas le fond du problème. Apparemment être un soldat de défense d’Israël nécessite, en plus d’une formation extramilitaire à la morale humaine, un test pour savoir si un candidat est également apte à épargner la vie d’un martyr islamique venu le poignarder…

Avoir bonne conscience est un luxe réservé à ceux qui n’ont aucun souci. Au fin fond de leur banlieue riche ou derrière leur écran.

D’exiger qu’une armée soit moralement responsable est un luxe réservé aux armées en paix que seule Tsahal, l’armée la plus en alerte au monde, peut se targuer d’être.

De condamner Elor à la place de nos ennemis, sous couvert de moralité, avec une bonne dose de haine de soi, est une erreur juridique historique, car la portée de son geste n’atteindra jamais les conséquences de son jugement.

Manu Aboucaya – JSSNews