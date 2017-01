Quand on condamne le sergent Elor, ce sont mes enfants que l’on condamne !

Publié le : 5 janvier 2017

Triste jour pour mon pays. Aujourd’hui, le sergent Elor Azaria a été reconnu coupable par un tribunal Israélien.

Je n’étais pas là, à Hébron, il y a quelques mois quand nos soldats ont tiré sur un terroriste qui essayait de les poignarder. Je n’ai pas le dossier, je ne connais que ce que j’ai pu en lire dans la presse.

Ce que je sais pourtant, c’est que Elor et ses compagnons portaient l’uniforme de Tsahal, qu’ils donnaient leurs plus belles années pour nous protéger. Sans distinction de nos orientations politiques, en luttant contre ou en soutenant les implantations, en étant prêts à donner leurs vies pour n’importe quel citoyen de ce pays.

Ce que je sais aussi, c’est que ce jour, comme tant d’autres malheureusement, un palestinien a pris un couteau. Qu’il a décidé de tuer. Tuer le plus de victimes possibles. En faisant ce choix, il a implicitement aussi décidé de mourir. Mourir, parce que des Sergent Elor se dresseraient sur son chemin. Parce que des héros, au péril de leurs vies, mettent leurs corps entre son couteau et la gorge de nos enfants.

Par cette décision inique, ce tribunal porte en son sein, le sang des prochaines victimes. Je connais les conditions nécessaires à l’usage de la légitime défense. Nécessité, simultanéité et proportionnalité. Conditions faciles à définir quand il s’agît d’un voleur de poule. Mais là, nous parlons de terrorisme.

Le jour viendra, où un terroriste blessé, sera par terre sur un trottoir de Tel Aviv ou de Beer Sheva. Ce jour, où un membre de nos forces de sécurité, hésitera, ne serait-ce qu’un seconde à tirer. En pensant au Sergent Elor. Et pendant cette seconde, le terroriste fera détonner la bombe qu’il dissimulait sur lui. Ce jour-là, ces juges auront le sang des victimes sur leurs mains.

Non, Messieurs, même dans l’armée la plus éthique du monde, même dans un état de droit, on juge ses enfants au regard de la triste réalité du terrain. On n’applique pas bêtement des principes juridiques. On regarde qui a choisi la vie et qui a choisi la mort. On pèse avec attention les conséquences d’une décision au regard de la sécurité de tous. On innove. En 1967, c’est un éminent juriste israélien, qui définissait la guerre des six jours, comme une opération de légitime défense préventive.

Je sais et je suis fier de savoir que nous vivons dans un état de droit, mais nous vivons assiégés par des barbares qui profitent de cet état de droit. Le droit, ne veut pas dire être faible. Le droit, ne signifie pas, châtier ceux qui nous protègent. Le droit ne signifie pas inverser nos échelles de valeurs au profit d’une application rigoriste de celui-ci. Il y a le droit naturel et le droit positif. Dans notre dossier, le droit naturel, prime !

Et donc j’affirme que le Sergent Elor était en état de légitime défense préventive ! Qu’il a protégé mes enfants et pour cela, je lui dois mon respect et mon soutien.

Par Nicolas Lang – JSSNews