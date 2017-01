La folle démocratie israélienne

Publié le : 6 janvier 2017

Ce besoin de plaire pour les juifs, d’être aimés par des nations qui ont tous par le passé été de parfaites machines à tuer des juifs ne cesse de m’étonner.

J’ai besoin d’amour ! dit la chanson.

Pas vraiment. Le respect me suffira. A force de quémander comme des néo-chrétiens nous ne récoltons que mépris et coups bas.

Nous adorons en faire plus sous prétexte que nous sommes la « conscience de l’humanité ». Mais qui a décidé que nous devrions en mourir ?

Que je sache, nous valorisons la vie par dessus tout et pourtant, nous sommes prompts à laisser entrer ces loups qui égorgeront tôt ou tard les agneaux juifs si aimants.

Cela suffit ! Que la démocratie israélienne ait besoin au point de se renier, au point de nourrir en son sein des serpents capables de les mordre dès qu’ils le peuvent, il faut y remédier et ceci, dans les plus brefs délais.

Comment est-il possible que des arabes « israéliens » puissent se considérer comme palestiniens, jouir de tous les droits que les juifs ont sur leur terre ancestrale et trôner à la Knesseth tout en vomissant à la tribune leur haine d’Israël ?

Quels pays accepteraient cela ? La France ? L’Angleterre ? ou tout autre pays occidentaux voire arabes ?

Il n’y a qu’en Israël qu’on laisse hurler des insanités par des traîtres au parlement. Pour le coup, l’état juif est NUMÉRO UN MONDIAL DE LA FOLLE DÉMOCRATIE !

Une Anin Zoabi, sur une flottille anti-blocus peut, sans problème, revenir à la Knesseth, se faire ré-élire alors qu’elle a participé à une expédition interdite et anti-israélienne. Mieux encore, elle écoutait de façon gourmande comment le capitaine du Marvi Marmara répliquait à la marine israélienne par des insultes comme « go back to Auschwitz ! ».

Comment expliquer qu’un Ahmed Thibi, député arabe israélien hurle à la tribune qu’il se sent palestinien et peut même imiter Brejniev en tapant sur son pupitre avec sa chaussure comme s’il était au souk ?

Comment expliquer encore qu’un arabe chrétien israélien comme Basel Ghattas soit laissé en liberté surveillée alors qu’il a été pris en flagrant délit donnant des téléphones portables à des terroristes arabes en prison ?

Pensez-vous une seconde, que si un député français avait utilisé sa fonction pour filer un téléphone à Salah Abdelslam, on l’aurait laissé en liberté surveillée ?

Même pas en rêve ! Il aurait été déféré rapidement pour complicité avec un terroriste qui a du sang sur les mains.

Mais, en Israël…il semblerait que la folie ait atteint des sommets ! Que se passe-t-il ?

On condamne un jeune soldat combattant et on laisse en liberté un député anti-israélien qui a fourni du matériel à des terroristes du djihad islamique et du Hamas ?

Voyez comment la Croix et l’AFP absolvent un traître à son pays, comme Basel Gatthias :

Il fait partie des Arabes israéliens, c’est-à-dire les descendants des Palestiniens restés sur leurs terres à la création d’Israël en 1948. Ils ont la nationalité israélienne et représentent 17,5% de la population de l’Etat hébreu. Ils se considèrent communément comme Palestiniens et sympathisent largement avec la cause palestinienne.

L’excuse est dans la présentation du député.

Qu’Israël cesse de faire souffrir ces députés arabes israéliens qui se sentent palestiniens !

Voici ma demande, claire, nette et sans détour.

Puisque leur aspiration profonde est d’être considérés comme palestiniens, j’estime honteux que le gouvernement israélien les retiennent dans leur folle démocratie.

La moindre des choses serait que nous appliquions à la lettre LA COMPASSION.

Aidons ces arabes à retourner à Gaza, Ramallah, Naplouse ou Djénine…où ils le désireront.

Aidons ces arabes malheureux d’être « israéliens » et se sentant obligés de comploter tous les jours contre l’état sioniste à redevenir des citoyens jordaniens et à les déchoir de leur infâme nationalité israélienne.

Aidons tous ces arabes pleurant leurs palestinophilie dévoyée à redevenir des arabes fiers d’eux-mêmes, musulmans ou chrétiens et appliquant la chariah dans toute sa « grandeur ».

Dans cette folle démocratie israélienne, la presse internationale se repaît de ces « attaques ciblées » de terroristes.

Elle est prompte à dégommer ces façons de faire de l’état juif et préfère sans doute les méthodes Al Assad, « tuez-les tous, Allah reconnaîtra les siens ! ». Peu importe le nombre de morts, pourvu qu’on ait de quoi faire quelques bons articles pleurnichards le lendemain !

De vous à moi, près de 500 000 morts et des millions de déplacés, ça n’a pas vraiment fait remuer du monde en Occident. Même pas les gauchistes, les écolos, les socialistes, la droite…Personne.

Par contre, si un palestinien meurt « neutralisé » par un soldat de Tsahal, la paix dans le monde devient chancelante.

Le monde est fou mais l’état juif n’est pas vraiment exempt de cette folie.

Il fut un temps où les attaques ciblées faisant moins de morts que les conflits ouverts, venaient à bout de grandes attaques terroristes à venir. On l’a reproché à l’état juif, pourtant, personne au monde n’a osé évoquer les « meurtres d’état » de pays occidentaux dont la France.

Le Président Hollande n’a pas fait exception à la règle, comme tous les chefs d’état avant lui.

« L’armée, la DGSE ont une liste de gens dont on peut penser qu’ils ont été responsables de prises d’otages ou d’actes contre nos intérêts. On m’a interrogé. J’ai dit : “Si vous les appréhendez, bien sûr…” » Ces propos confirment ce que nous écrivions au début de 2015, à savoir que la France dresse des listes nominatives de personnes à éliminer, soumises à l’aval du président. » (sources : Le Monde).

Reprenons : Si Israël décide d’éliminer un ou des terroristes qui pourraient passer à l’acte, c’est pas bien, c’est pas…démocratique, pire encore, c’est criminel.

Si la France et en l’occurrence son Président (en Israël, cela se décide aussi au plus haut niveau et n’est pas laissé à la seule décision des services secrets), signe sans état d’âme DES LISTES DE CIBLES TERRORISTES A ÉLIMINER, c’est bien.

C’est cela qu’on appelle le double-standard. Tous les pays du monde peuvent éliminer des terroristes potentiels mais pas Israël ? Étrange, inique, stupide et dans la foulée franchement antisémite comme raisonnement.

Je n’ai pas boudé mon plaisir lorsque le terroriste à roulettes, chef du Hamas (Ahmed Yassin), a reçu un suppositoire aérien.

Pourquoi mentirais-je sur ma satisfaction d’avoir appris qu’un autre suppo tombé sur la tête de Samir Kuntar qui avait assassiné toute une famille israélienne, était venu à bout de cet horrible criminel ?

Que reproche-t-on à Israël ? D’appliquer l’adage talmudique si sage « Celui qui vient pour te tuer, lève-toi et tue-le avant ! ».

Tous ces pays donneurs de leçons alors qu’ils pratiquent exactement les mêmes actions préventives ne sont que de vils hypocrites et ils mériteront ce que le futur proche leur réserve. Ils ne sont pas prêts.

Les occasions multiples de connaître la nature arabo-musulmane par les juifs furent instructives et le demeurent. C’est auprès d’Israël qu’on vient se faire enseigner comment répondre ou se prémunir du terrorisme.

La liste est longue de toutes ces unités venues du monde entier pour apprendre des sionistes. Même les pays ennemis sous couvert d’entreprises privées viennent prendre des leçons.

Toutefois, ce n’est pas en montrant un laxisme fou à l’égard d’entités arabo-israéliennes que l’état d’Israël pourra vraiment assurer sa sécurité.

L’état juif, déjà qualifié d’extrême-droite par toute la bien-pensance mondiale, doit être plus intraitable avec ces arabes israéliens qui complotent au profit du Hamas, l’AP et désormais Daesch puisqu’une cellule importante vient d’être démantelée dans le sud d’Israël.

Ne pas emprisonner un député arabe alors qu’il a été pris en flagrant délit de traîtrise avec des prisonniers terroristes de grande envergure est un signal très fort pour les arabes vivant à Jaffa, Jérusalem, Tel Aviv ou ailleurs.

Le terme de « folle démocratie », je l’ai emprunté à Claude Lanzmann, parce qu’il reflète précisément ce qu’est devenu l’état d’Israël.

Nina