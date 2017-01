Attentat à Jerusalem

Publié le : 8 janvier 2017

Pour le moment 4 morts et une quinzaine de blessés sont à pleurer à Jérusalem ce jour.

Un camion-grue conduit par un arabe a écrasé sciemment un groupe de soldats israéliens et quelques touristes dans un quartier fréquenté de Jérusalem.

Nous attendons les éternelles phrases pré-écrites par les nations du monde : « Nous sommes horrifiés par vos pertes et ce terrible attentat. Nous vous présentons nos condoléances…et bla bla bla… »

Le jour où Israël se réveillera pour enfin comprendre que la cinquième colonne doit être démantelée et reconduite dans un pays arabe de son choix, il n’y aura aucune solution viable pour les juifs sur leur terre ancestrale.

Ce camion-tueur était conduit par un arabe israélien et immatriculé en Israël ! La fameuse bombe à retardement que j’ai souvent évoquée fait encore des siennes et continuera tant que la fermeté et les mesures sérieuses ne seront pas prises.

Inutile de croire un seul instant que ces meurtres de juifs cesseront par la grâce des nations unies.

Il faut savoir prendre son destin en main pour la vie de nos frères et sœurs où qu’ils se trouvent dans le monde.

Personne, aucun allié ou « ami indéfectible » au monde ne pourra prendre les armes pour nous défendre.

Il faut comprendre et faire comprendre à ce monde violent que le bouclier de David, ce sont les juifs qui l’ont en main et qu’ils ne toléreront plus que leurs vies dépendent des autres.

Never again !

Nina