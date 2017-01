Il faut tuer Bibi

Publié le : 8 janvier 2017

L’élection de Trump, l’héritage minable d’Obama, l’obsession de Kerry sur le conflit israélo-arabe sont autant de raisons pour l’administration de Barak Hussein pour abattre son ennemi intime : Benjamain Netanyaou.

Toujours mis en examen, le 1er Ministre israélien doit maintenant subir des heures d’audition portant sur une supposée corruption qui ferait rire n’importe quel ministre africain, arabe ou même occidental.

Des cigares et de l’alcool ? Le Haaretz en fait des tonnes pour cette faiblesse qu’aurait eue Netanyaou.

La gauche israélienne emboîte le pas, il y a une place à prendre pour Herzog bien plus conforme aux aspirations des juifs américains démocrates et bien sûr au duo infernal Obama-Kerry.

Pour Barak Hussein Obama, il lui faut planquer ses ratés en Syrie et en Irak par l’arbre ô combien utilisé à chaque fois, israélien.

Il se trouve que le duo, encore locataire jusqu’au 20 janvier de la maison blanche, peut tenter l’impossible pour déraciner l’habile Benjamin Netanyaou accusé de louvoyer pour ne pas rendre la Judée Samarie, d’avoir dans sa coalition des Ministres qualifiés « d’extrême-droite » et de nationalistes et le pire sans doute, d’être une super star adulée par le congrès américain.

Lors de son audition, Netanyaou fut particulièrement surpris d’entendre un enregistrement dans lequel il demandait à Kerry de bien vouloir prolonger le visa d’un homme d’affaires israélien afin qu’il puisse mener à bien son commerce.

Rien n’est plus normal, conforme, qu’une telle demande d’un Ministre à un autre. Cela se fait des centaines de fois par jour dans tous les pays du monde et au plus haut niveau des gouvernements.

Le plus gênant pourtant, c’est que cet enregistrement ne peut qu’émaner du clan Obama-Kerry.

Quel intérêt y aurait-il pour Netanyaou ou le Shin Beth d’aller enregistrer une demande aussi banale que l’octroi ou le prolongement d’un visa afin de commercer ?

Nous devons donc lire et comprendre que cette preuve, aussi inepte et futile soit-elle, ne peut qu’émaner du bureau ovale et qu’elle a été remise au procureur israélien ainsi qu’à la police israélienne dans le seul but de nuire au Premier Ministre.

Il en sera ainsi durant encore 10 jours !

Tous les sales coups seront permis. La CIA et la NSA n’auront comme mission ultime pour l’actuel président Obama, que de fournir un maximum de preuves d’une supposée corruption de Netanyaou.

Or, jusqu’à présent, il semble impensable voire idiot pour beaucoup d’israéliens de demander une destitution de leur 1er Ministre pour avoir accepté des cadeaux comme des cigares et des bouteilles d’alcool. Nous ne sommes pas dans la configuration du scandale Hollyland qui fit d’Olmert un véritable corrompu.

Netanyaou, pour la gauche israélienne n’est pas vraiment un obstacle. Elle se sent presque obligée de réagir mécaniquement à de supposés actes de corruption mais pour les acharnés de JStreet, des démocrates américains post-Obama, des pays arabes et occidentaux comme la France (surtout la France), le 1er Miinistre israélien est l’homme à abattre.

Il a réussi dans bien des domaines alors que le monde pensait le voir chuter à tout moment.

Il est à l’origine de la « nation start-up » qu’est devenu l’état juif. Il est à l’origine d’un redressement spectaculaire de l’économie israélienne et on peut dire qu’il est méchamment diplomate lorsqu’il s’agit de réunir une coalition à peu près cohérente pour rester au pouvoir.

D’autre part, il a prouvé qu’il pouvait être le meilleur VRP de l’état d’Israël en gagnant des contrats (et des cœurs) auprès de 17 pays africains majoritairement musulmans et en faisant de même avec 2 républiques musulmanes des Balkans.

Homme de statu-quo et de consensus, Netanyaou brille par son génie du rapport au temps. Il bouscule sans bousculer dit-on.

Sa demande de reconnaissance par l’autorité palestinienne d’un état juif a permis jusqu’à ce jour et ce, pour longtemps encore, d’arrêter de possibles négociations. C’est extrêmement intelligent.

Connaissant la haine profonde et l’irrédentisme des pays arabes à admettre l’existence d’un état juif, la paix n’est pas pour demain mais la question demeure : « Voudrions-nous négocier avec des arabes qui occupent illégalement le cœur même de la patrie ancestrale du peuple juif ? ».

Si, sous prétexte de paix qui ne serait qu’illusoire, froide et surtout dangereuse, l’état d’Israël acceptait ne serait-ce que la moitié des demandes arabes palestiniens, les juifs devraient déplorer des attentats encore plus sanglants et une impossibilité pour l’armée de défendre correctement les citoyens, cela n’en vaut pas la peine.

Beaucoup de juifs israéliens de gauche font apparaître le spectre d’un état binational qui, par une démographie galopante arabe et un retour de réfugiés arabes pourraient venir à bout de l’état juif.

Théoriquement, c’est ainsi qu’est conçu le grand dessein arabe qui s’effectue déjà sous nos yeux en Europe : la conquête par le ventre des femmes et l’immigration massive.

Sachant cela, il est évident que tant qu’il y aura des hommes ou femmes comme Netanyaou, ce projet d’envahissement ne sera pas possible.

Cette conquête démographique des arabes n’est pas nouvelle mais elle a convaincu Obama, Kerry et tous ces juifs démocrates américains qui n’ont eu de cesse de jouer le jeu des 57 pays musulmans du monde. C’est pour notre bien…paraît-il !

Ils ne sont pas mus par une « justice » pour un peuple aussi irréel et fabriqué que sont les palestiniens mais par une sorte de haine de soi et une volonté farouche d’en finir avec l’essentialisme juif.

Pour eux, l’humanité n’est qu’une seule entité et le multiculturalisme doit absolument venir à bout du peuple qui donna au monde la plus incroyable saga que l’histoire ait comptée.

Pour les juifs antisionistes, Israël doit rester une chimère, un but à atteindre encore et toujours. La réalité du miracle de la renaissance de la nation juive sur sa terre de toujours, bouscule leur citoyenneté, qu’elle soit américaine ou européenne.

L’essentialisme ne doit pas être juif selon ces pleureuses qui font les choux gras de la presse internationale.

Pauvres juifs égarés. L’essentialisme juif fut justement ce qui sauva le peuple malgré la rage, la haine et les projets de destruction massifs de toutes les nations à quelques rares exceptions près durant des milliers d’années.

Sans cet irrédentisme, nous ne serions que de vagues souvenirs dans de vieux bouquins poussiéreux et à peine quelques notes dans l’histoire de l’humanité.

Au lieu de cela, bien que restant un très petit peuple en terme démographique, nous demeurons le centre du monde. Étrange destin que le nôtre il faut l’admettre.

Obama-Kerry et le reste des « gentils pourvoyeurs de paix pour arabes » veulent être les doux « Furher » de l’état juif. Toujours pour notre bien n’est ce pas…

Par des textes larmoyants, des actes hostiles quotidiens, des résolutions onusiennes qui n’en finissent jamais, des coups de poignard dans le dos et enfin la demande de mise à mort politique du 1er Ministre Netanyaou, le but reste toujours le même, la disparition d’Israël.

Bibi est trop finaud…trop expert et Obama-Kerry veulent sa tête avant de partir en croisades par conférences interposées, déjà planifiées.

Attendons-nous à voir surgir encore des « enregistrements » et autres petites preuves de corruption si tant est qu’on puisse appeler ainsi les cadeaux d’un homme d’affaire à un 1er Ministre.

Une dernière chose qui prend toute son importance dans le procès qui se joue contre Netanyaou : ces enregistrements concernant un israélien au plus haut niveau et un Ministre des affaires étrangères comme Kerry, sont-ils recevables ? Cela ne prouve-t-il pas que la NSA et la CIA espionnent l’état juif ?

Rien que pour cela, je demanderais la relaxe sans délai de Jonathan Pollard. Cet homme a assez donné il me semble.

Nina