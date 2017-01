Netanyahu embourbé dans une affaire de tentative de corruption d’un média israélien ?

Publié le : 8 janvier 2017

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, faisant déjà l’objet d’une enquête pour corruption qui semble n’être qu’un pétard mouillé (il aurait demandé à John Kerry d’étendre la durée du visa américain d’un homme d’affaire israélien, et aurait par ailleurs reçu en cadeau des bouteilles de vin et des cigares, ce qui ne casse pas trois pattes à un canard), a été enregistré en train de tenter de négocier un « arrangement » avec un arch-ennemi, patron d’un très gros journal quotidien israélien, rapportent les médias.

Selon les médias, qui n’hésitent pas à parler de « tremblement de terre » – mais ils n’ont que de la haine, Netanyahu aurait proposé au patron du Yedioth Ahronoth, Noni Mozes, de réduire la diffusion du quotidien Israel Hayom, un gratuit pro-Netanyahu qui appartient au milliardaire républicain américain et ami de Trump Sheldon Adelson, si Mozes accepte que Yedioth Ahronoth le traite plus honnêtement.

La réduction de la diffusion d’Israel Hayom, devenu en quelques années le premier quotidien israélien parce qu’il est un des seuls qui couvre l’actualité sous l’angle de l’opinion de la majorité des Israéliens, assurerait à Mozes des avantages financiers vitaux, car les revenus publicitaires du Yedioth ont plongé avec le succès d’Israel Hayom.

On ne sait pas à quel endroit, ni dans quelles conditions, ni par qui, Netanyahu a été piégé par cet enregistrement. Haaretz affirme qu’il a eu lieu il y a plusieurs mois.

Netanyahu répondait la semaine dernière à deux enquêtes. La première concerne les cadeaux qu’il a reçu : des cigares et du champagne de plusieurs hommes d’affaire. L’avocat de Netanyahu a déclaré que des menus présents de ce type, venant d’amis ou de relations, ne sont pas illégaux.

La seconde affaire concernerait une demande d’extension de visa pour un homme d’affaire, là encore, pas de quoi fouetter un chat.

En revanche, l’échange entre Netanyahu et Mozes a fait l’effet d’un ouragan dans les médias – et pas tellement concernant Netanyahu, mais concernant Mozes dont l’éthique journalistique est subitement mise en doute. Netanyahu a ouvertement accusé Mozes et Yedioth Ahronoth, dans le passé, d’avoir tenté de le faire renverser au moyen de fausses informations et d’informations biaisées.

Aujourd’hui, Netanyahu a de nouveau montré du doigt les médias qui tentent constamment de le lyncher. Il serait temps, et c’est malheureux à dire, qu’il prenne exemple sur Donald Trump qui court circuite les médias en tweetant directement au peuple américain – empêchant ces journalistes malhonnêtes de déformer ses propos.

« Ces pressions incessantes des médias sur la police ont quelque chose de profondément négatif. Ils lancent des ballons plein de vide, sans arrêt. Ils recommencent encore, » a déclaré Netanyahu aux ministres du Likud avant que la chaîne 2 ne publie ce dernier « scandale ».

Mozes n’a pas répondu aux demandes de clarification de Reuters. Yedioth Ahronoth non plus.

Selon la police, les bouteilles de champagne que Netanyahu a reçu en cadeau coûteraient 100 dollars la bouteille !

