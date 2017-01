C’est fait: plus d’équivalence pour les pharmaciens français en Israël !

Publié le : 9 janvier 2017

Ça y’est, c’est voté : les pharmaciens ayant plus de 3 ans d’expérience dans leur pays d’origine sont exemptés d’examen d’équivalence !

La Knesset a voté cet après-midi en seconde et troisième lecture de le correctif de la loi des pharmaciens.

Ce correctif concerne les pharmaciens ayant une expérience de plus de 3 ans dans leur pays d’origine (durant les 4 années précédant la demande) et stipule qu’un suivi professionnel d’un an en #Israël, et un examen partiel sur la législation pharmaceutique israélienne, remplaceront l’examen d’équivalence. (pour les pharmaciens n’ayant que 2 ans d’expérience le suivi professionnel sera de 2 ans).

Ce correctif de la loi passe est à présent entériné, et c’est le moment pour nous de remercier tous ceux qui y ont contribué.

Cela fait plusieurs mois que Qualita oeuvre de concert avec le CNEF – Centre National des Etudiants Francophones en Israel, le Kohelet Forum, et le président de la Commission de la Santé de la Knesset, le député Eli Elalouf, afin d’exempter les pharmaciens Olim Hadashim de l’examen d’équivalence.

Par Qualita – JSSNews