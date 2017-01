Pourquoi tant d’acharnement anti-israélien ?

Publié le : 9 janvier 2017

Un début de réponse cette fois-ci dans L’EXPRESS !

Nous n’étions plus vraiment habitués à ce type d’articles et, voilà qu’un beau jour, sans doute pour tenter de sauver son canard, on laisse parler d’autres voix.

C’est tellement rare qu’il me faut le transborder ici, pour bien marquer d’une pierre blanche cet incroyable NOUVEAUTÉ !

[url]https://fr.express.live/2017/01/06/israel-indignation-succes-jalousie/[/url]

“La vision du succès d’Israël en irrite beaucoup”

La semaine dernière, le secrétaire d’État américain John Kerry s’est lancé dans une diatribe de 70 minutes contre Israël. Selon lui, la mésentente entre Israéliens et Palestiniens est plus que jamais, principalement de la responsabilité de l’État juif.

Récemment, les États-Unis s’étaient abstenus de mettre leur veto comme ils le font d’ordinaire contre une résolution de l’ONU condamnant Israël pour la colonisation dans les territoires palestiniens, la désignant comme une violation du droit international, et réclamant son arrêt immédiat.

Kerry s’est demandé comment Israël pouvait “concilier son occupation perpétuelle avec ses idéaux démocratiques ?” Il a averti le premier ministre israélien Netanyahu et son gouvernement que leur politique de colonisation pourrait se retourner contre eux.

Dans le journal Fresno Bee, Victor Davis Hanson, professeur d’histoire à l’Institut Hoover et à l’Université de Stanford, se demande ce qui a pu donner cette idée à Obama moins de 3 semaines avant son départ du pouvoir. Pourquoi le monde, incluant désormais les États-Unis, isolent constamment Israël, pourtant un État de droit et un pays démocratique, tout en s’abstenant de sermonner des pays vraiment non démocratiques ?

“La critique est motivée par la lâcheté et la jalousie”

« Personne dans cette administration n’a manifesté autant de colère à propos des milliers de personnes qui ont été tuées ou incarcérées dans la Cuba des frères Castro, beaucoup moins à propos des conditions actuelles dignes de l’âge de pierre au Venezuela ou du gouvernement cauchemardesque du président Rodrigo Duterte aux Philippines, un pays allié.

Le président Obama n’a pas défendu la cause des opprimés pendant la révolution verte de 2009 en Iran. Kerry et Obama ont-ils été aussi indignés après que la Russie a occupé l’Ossétie du Sud, la Crimée et l’est de l’Ukraine ?

Samantha Powers, notre ambassadeur auprès des Nations unies, n’a jamais été aussi passionnée par les frontières du Tibet occupées par des Chinois, par le Nord de Chypre occupé par des Turcs. (…)

Pour partie, la raison de cette critique d’Israël démesurée n’est que de la pure lâcheté. Si Israël comptait avait une population de 100 millions d’habitants et que c’était un grand pays, le monde ne serait pas si enclin à l’intimidation. Les Nations Unies et l’Europe le laisserait plutôt tranquille, comme ils le font avec les pays coutumiers des violations des droits de l’homme que sont le Pakistan et l’Indonésie. (…)

Pour partie, la cause de cette hostilité mondiale à l’égard d’Israël est la jalousie.

Si Israël était plongé dans un chaos similaire à celui du Venezuela, peu de nations y prêteraient attention. Mais l’image d’une nation occidentalisée, fière et qui a réussi dans un océan de misère auto-infligée en irrite beaucoup.

Et le succès stupéfiant d’Israël dérange tant d’Etats défaillants que le monde entier y prête attention.”



NDLR : Voilà qui est fort juste et bien pensé cher professeur !

L’insolence du succès d’un état minuscule qui ne cesse de faire des prodiges non seulement en matière scientifique, technologique et militaire, cela doit vraiment en irriter le monde entier.

« Ils auraient du y rester…Nous ne comprenons pas… »

Nous non plus ! Ou plutôt, nous comprenons que devant le néant, nous sommes capables de prouesses car NOUS N’AVONS RIEN A PERDRE !

Pourtant, nous privilégions toujours la vie et l’étude et ça fait chier le reste de la planète, particulièrement les arabo-musulmans qui en sont à acheter ce qu’ils sont incapables de produire ou même de « concevoir », de « penser ».

Ils s’arment des meilleures technologies en faisant mine d’oublier qu’à l’intérieur de leurs smart-phones et autres ordinateurs, les sionistes ont fait plus que leurs parts du boulot et continuent de le faire !

Sacrés juifs ou plutôt juifs sacrés ?

Nous n’arrivons pas à disparaître et ce n’est pas faute de tenter depuis des millénaires et, pire encore, nous parvenons à nous faire remarquer dans tous les domaines : scientifiques, culturels, littéraires, musicaux, cinématographiques. Qu’aurait été Hollywood sans les frères Warner et autres grands producteurs et cinéastes ?

Que dalle…Je le dis avec pourtant un gros zeste d’humilité que, plus j’avance dans l’étude de ceux qui ont fait la culture américaine, plus je vois l’immense participation de juifs venus souvent aux portes d’Ellis Island pour enfin connaître le répit et la gloire.

Si on faisait le compte des grandes figures juives de la France, beaucoup seraient surpris. Sous des noms souvent francisés afin de vivre un minimum en paix, on découvrirait un incroyable terreau d’hommes et de femmes qui ont accompagné et participé à la gloire de cette France qui nous rejette aujourd’hui au nom du clientélisme, du fameux réservoir arabo-musulman.

C’est tellement indigne après avoir vendu ses juifs il y a 70 ans, qu’on se demandait toujours si cela risquait de revenir un jour. Et bien, nous avons la réponse.

Nous n’avons pas encore l’étoile jaune mais il nous est interdit de soutenir une démocratie jalousée par le monde entier et nos enfants n’ont même pas le droit de jouir d’une école républicaine afin de laisser toutes latitudes à ces enfants de « votants si importants en nombre ».

Hier, il fallait traverser l’atlantique pour sauver sa peau, aujourd’hui, la méditerranée est plus accessible.

S’il faut faire de la place pour tous ces juifs désormais cibles de l’islam européen, alors nous n’hésiterons pas et nous nous installerons en Judée Samarie.

On peut détruire des terroristes, on ne peut détruire la haine distribuée à la pompe au sans plomb.

Il ne faut cependant pas hésiter à le faire. C’est un dur labeur mais il s’agit d’être honnêtes et clairs : enrayer le terrorisme veut dire « neutraliser les terroristes ».

Si l’Occident a quelque pudeur à le dire, l’état d’Israël, spécialiste à son corps défendant, ne doit plus avoir peur de le faire.

Un jour la demande en énergie se tarira vraiment et il ne restera aux pays de l’OPEP qu’à boire leur jus de fossiles jusqu’à s’en péter le sarouel.

Notre jus de cerveau, à nous les juifs, n’est pas près de se tarir. En tous cas, on fait tout pour…

« Le monde repose sur les enfants qui étudient ». Talmud.

Nina