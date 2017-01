Un diplomate israélien en Grande-Bretagne enregistrer en train de vouloir faire tomber des politiciens locaux

Publié le : 9 janvier 2017

C’est un épisode profondément embarrassant qui a été révélé dimanche en Grande-Bretagne: un haut fonctionnaire de l’ambassade israélienne a été enregistré et accusé de complot pour avoir voulu « faire tomber » des politiciens britanniques anti-sionistes. Il a aussi accusé le Ministre anglais des Affaires Etrangères, Boris Johnson « d’idiot. »

L’ambassadeur israélien, Mark Regev, a présenté des excuses officielles vendredi, selon une déclaration de l’ambassade d’Israël. L’ambassade a également déclaré que l’employé, Shai M., ancien major dans l’armée israélienne qui travaille maintenant comme un agent politique, quittera bientôt ses fonctions.

M. Shaï a fait ce commentaire en octobre 2016, selon des images tournées dans un restaurant londonien et obtenues par le journal The Sunday Mail . L’enregistrement a été fait par un journaliste d’Al Jazeera agissant en secret, qui se faisait appeler Robin et qui se décrivaitt comme travaillant pour un groupe politique appelé « les travaillistes amis d’Israël. » Le groupe en question à rejeté tous les liens et toute connexion avec le journaliste infiltré.

M. Shaï était particulièrement désireux de faire tomber Alan Duncan, un élu incompétent (par ailleurs vice ministre des affaires étrangères) et particulièrement virulent envers les juifs et Israël.

M. Shaï s’est également moqué du leader de l’opposition, le très antisémite Jeremy Corbyn, qu’il a appelé «fou», et ses partisans «bizarres».

Dans son communiqué, l’ambassade d’Israël a lâché complètement son employé, affirmant que ses déclarations sont « inacceptables de la part d’un employé junior, qui n’est pas diplomate et qui mettra bientôt fin à son mandat. »

Une question se pose alors: ne serait-il pas plus prolifique si Israël assumait enfin ce qu’il faisait. Dire que Corbyn est un abruti d’antisémite n’est pas diffamatoire puisque c’est la vérité. Et vouloir faire tomber les partisans du Hamas est une bonne chose, tant pour la démocratie Britannique, que pour le reste du monde.

Ce M. Shaï devrait être décoré pour avoir voulu faire le ménage. Mais il n’en reste pas moins étonnant qu’un journaliste, qui plus est d’Al Jazeera, ait pu se jouer de lui.

Par Jack Philip – JSSNews