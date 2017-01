Conférence de Pierre Lurçat à Ashdod ce 10 janvier à 19h00

Publié le : 10 janvier 2017

Chers amis,

Cela fait longtemps que je ne vous ai pas écrit mais je pense souvent à vous, particulièrement en ces moments où vous êtes si lâchement frappés par des terroristes comme aujourd’hui à Jérusalem.

Alors que le débat est engagé en Israël pour savoir comment traiter les terroristes, je vous recommande chaudement d’aller écouter :

Pierre Lurçat à Ashdod ce mardi 10 janvier à 19h au Matnas Ouziel – 25, rue Sinaï – Ashdod.



Il vous présentera son livre « La trahison des clercs d’Israël » (que j’ai publié à La Maison d’Edition) et qui abordera le thème suivant :

Après la condamnation du soldat Elor Azaria : Quelle morale pour Tsahal et pour Israël ?

Par ailleurs, j’ai soutenu la candidature de Donald Trump aux USA depuis plusieurs mois et je me suis naturellement réjoui de son élection et de ses premières nominations.

Voici deux de mes interventions médiatiques qui ont suivi son élection :

Enfin, je tenais à partager avec vous la publication de ce confidentiel dans Actu J :

Législatives 2017 : Karsenty candidat



Le maire-adjoint (LR) de Neuilly, Philippe Karsenty, sera candidat aux prochaines élections législatives. L’homme d’affaires, et aussi éditeur, qui s’est rendu célèbre grâce à sa campagne en faveur de la vérité dans l’affaire al Dura pourrait obtenir l’investiture Les Républicains dans l’une des trois circonscriptions suivantes : celle de Neuilly-Puteaux, dont il l’élu (en raison du non-cumul des mandats, l’actuel maire-député Jean-Christophe Fromantin ne devrait pas se présenter), la 8ème circonscription des Français de l’étranger (Israël, Italie, Grèce) ou encore la 1ère circonscription des Français de l’étranger qui est celle des Etats-Unis et du Canada.

Dans l’espoir de revenir bientôt en Israël pour vous y revoir, je vous souhaite une très bonne année 2017.

Philippe Karsenty