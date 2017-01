Saeb Erekat prépare une nouvelle intifada armée pour l’été 2017

Publié le : 10 janvier 2017

Qu’on ne vienne surtout pas me dire, en juin ou juillet 2017, quand les Etats-Unis déplaceront officiellement leur Ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, que cette « 4ème intifada, » nommée « Intifada diplomatique », est le résultat d’un soulèvement non-préparé, non-organisé et apolitique.

Précisons ici que Barack Obama a signé le refus du déménagement de l’Ambassade américaine en Israël en décembre 2016 – ce refus n’a une durée légale que de 6 mois ce qui signifie que Donald Trump ne pourra déménager l’ambassade qu’à partir du mois de juin 2017.

J’écris ces lignes le 10 janvier 2017 et j’espère me tromper. Mais je suis certain que non. Et je ne suis ni prophète, ni devin.

Mais quand je lis aujourd’hui les déclarations de Saeb Erekat (probable futur remplaçant de Mahmoud Abbas), j’ai bien conscience qu’il est en train de préparer quelque chose. De fait, il explique que « si les Etats-Unis déplacent leur ambassade à Jérusalem, il pourrait y avoir des soulèvements contre les ambassades américaines dans le monde arabe. » Ailleurs, il parle aussi de violence contre « l’occupant sioniste. »

Pour vous dire vrai, c’est la troisième personne qui dit cela – je l’ai entendu de la part d’un diplomate français et d’un diplomate américain (ce dernier, démocrate parmi les démocrate, prépare ses valises pour rentrer chez lui). Tous ces messages sont clairs: tout le monde sait ce qui est en train de se préparer. Et je peux même le dire: ceux qui m’en ont parler en privé, approuveraient presque ces nouvelles violences… « tant que ca peut mettre un coup à Trump et qu’on peut, en plus, lui faire porter le chapeau. »

Quoi qu’il en soit, si une nouvelle page de violence venait à éclater cet été en Israël, ce ne serait en rien de la cause des américains. Chaque pays à le droit de déplacer son ambassade où bon lui semble – surtout s’il s’agit de la capitale historique du peuple juif. Le jour où Ramallah sera officiellement nommée capitale des palestiniens, alors il y aura peut-être là-bas une ambassade du Pakistan ou du Tadjikistan – et ce n’est pas Israël qui s’en plaindra !

Par Ariel Melles – JSSNews