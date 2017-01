Israël aurait vu la lumière ?

Publié le : 11 janvier 2017

On pourrait presque croire au père Noël depuis qu’on a appris cette nouvelle :

Israël a décidé de révoquer le statut de résidents de Jérusalem d’une dizaine de membres de la famille du Palestinien auteur d’une attaque terroriste au camion contre des soldats israéliens, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.

(…)Treize membres de sa famille, dont sa mère ont reçu « ces dernières heures » des convocations les invitant à se présenter au ministère de l’Intérieur suite à la décision de révoquer leur statut de résident de Jérusalem, a indiqué le communiqué mardi.

Ce statut, réservé aux Palestiniens de Jérusalem-Est, ne permet pas de voter aux élections locales ou nationales – contrairement aux Arabes israéliens, – mais leur donne en revanche accès aux services sociaux israéliens.

(…)La police a indiqué avoir arrêté neuf personnes, dont cinq membres de la famille de Fadi al-Qunbar, peu après l’attaque.

Les forces de sécurité israéliennes ont détruit lundi la tente dressée traditionnellement pour le deuil devant chez lui, tout près des lieux de l’attaque.

COMMENT ?

On ose enfin prendre les mesures adéquates après un énième attentat terroriste ? Il aura fallu le temps !

Si toutes les familles élargies des terroristes, profitant des largesses tant de l’Autorité Palestinienne (c’est à dire les dons du monde entier) que du gouvernement israélien en allocations diverses et soins hospitaliers, vont enfin être exilées, ce ne sera que justice.

Combien aura-t-il fallu enterrer d’hommes, femmes et enfants pour que les gouvernements israéliens réagissent NORMALEMENT.

Aidons ces pauvres arabes « israéliens » à retourner auprès de leurs frères arabes tout court et libérons-les de cet affreux poids de citoyenneté « sioniste ».

Une telle démonstration de justice, on ne peut l’appeler autrement, risque fort de faire flamber les prix des cartes de résidents que les arabes se revendent sous le manteau et qui atteint déjà des records.

Dans les mariages entre « palestiniens » de Gaza ou de Judée Samarie, la corbeille de mariage doit souvent contenir une citoyenneté israélienne. Ce sont de petites choses qui n’intéressent pas les journalistes pourtant si bavards concernant la région.

On veut bien tuer tous les juifs mais on préfère vivre au milieu d’eux, jouir des avantages sionistes. Allez comprendre camarades !

Après ce terrible attentat au camion-bélier, on apprend que le gouverneur et leader du Fatah Talal Dweikat vient de se faire arrêter à Naplouse, ce matin, aux aurores par des commandos israéliens.

Les militaires ont méticuleusement fouillé et emporté quelques petites choses compromettantes et ont répété leur action chez le frère du gouverneur.

Puis, sans doute pour parfaire leur ordre de mission, d’autres résidences de petits chefs ont été visitées par les forces israéliennes au point que le porte-parole du Fatah, Munir Jaghoub, s’est senti obligé de déclarer devant les journalistes gourmands : « Israël est en train de montrer combien sa mentalité est hostile à l’égard des palestiniens ».

Sans déc ? C’est fort comme parole ! Munir Jaghoub a le charisme d’un têtard mais cette place de porte-parole, il l’a gagnée à la force de sa corruption au sein de l’OLP. La liste de ses « exploits » est longue mais c’est très bien payé. Saint UNRWA et Saint Quartet soyez bénis !

Munir Jaghoub rajoute tout de même une petite phrase qu’il aura mis un temps fou à mettre en ordre dans sa tête et qu’il aura répété devant sa glace durant une bonne heure :

« Les arrestations et les attaques israéliennes s’intensifient jour après jour contre les dirigeants et les cadres du Fatah partout dans la patrie, envoyant un message clair au peuple palestinien et à ses dirigeants alors que la situation actuelle est incroyablement difficile et compliquée … La mentalité de l’occupation est seulement celle de de tuer, de détruire, d’arrêter et de nier les droits des Palestiniens, exigeant de nous tous de prendre une position sérieuse et de faire face à son arrogance ».

Ben…Fallait pas commencer mon vieux Munir !

Tes potes du Fatah, tes flics même, tes pseudo-citoyens, tu les chauffes à blanc, tu leur demandes tous les jours d’aller tuer des juifs et il faudrait que l’état d’Israël se laisse faire ?

C’est du délire.

Même isolé par toutes les nations, lâché par son « ami indéfectible » américain et ce pour quelques jours encore, il faut commencer à revoir vos fondamentaux.

Le mythe du peuple palestinien va sérieusement être revu à l’aune de la véritable histoire de la renaissance de l’état juif.

Vous retournerez à vos anciennes citoyennetés jordaniennes comme le rappelle à chaque conférence Walid Shoebat et Nonie Darwish, des arabes, nés en territoires occupés par des arabes au détriment des juifs. Ils se souviennent et mieux encore produisent devant leurs publics, leurs passeports JORDANIENS.

Voilà notre mission à nous juifs d’Israël et de diaspora : DÉTRICOTER LE MYTHE fabriqué de toutes pièces par le KGB et Gamal Abdel Nasser ! Il est exactement le corollaire du « protocole des sages de Sion ». Le pire, c’est qu’il s’est installé dans la mémoire collective mondiale grâce à la presse et un peu beaucoup grâce à ce vieil antisémitisme que l’on connait si bien.

Les mythes antisémites, nous ne connaissons que cela. « tueur de Jésus », « tueur d’enfants chrétiens pour la matza » puis tueurs d’enfants musulmans pour les mêmes raisons, colonialistes, voleurs de terre…On en a à la pelle !

Pour Israël et le mythe du peuple palestinien, nous avons toutes les cartes en main et ce ne sont pas 70 nations convoquées le 15 janvier prochain qui viendront à bout du peuple choisi. Hollande et Ayrault paieront cette forfaiture. J’en suis persuadée.

On vous attend. De pieds fermes. On a une longue habitude du terrain mais je vous refile un conseil dès fois que vos mémoires souvent défaillantes vous feraient de nouveau défaut : « Nous sommes le peuple à la nuque raide ».

Vous pourrez islamiser à tour de bras tout l’Occident, sauf nous. C’est pourtant pas faute d’avoir essayé de votre part.

Que voulez-vous, on est là pour durer, c’est le Grand Boss qui nous l’a dit et naïvement nous l’avons cru. Faut croire qu’Il avait raison.

PS : Israël n’est pas une histoire banale, c’est celle d’un grand RENDEZ-VOUS. On s’est baladés durant deux millénaires et on s’est filés un rencard en Eretz. Une histoire d’amour en somme…

Nina