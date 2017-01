Autour du tribunal du 15 janvier

Publié le : 12 janvier 2017

Ils rappliquent tous au grand galop pour condamner la seule démocratie du Moyen-Orient

Les 2 principaux protagonistes, Obama-Kerry* et Hollande-Hayrault sont d’abord flattés. Ils sont capables de faire venir un max de « raveurs » à leur grande partie. 70 pays, ce n’est pas rien. C’est un tiers ou presque de l’ONU dans la capitale parisienne !

Diantre ! Comme si on avait besoin de ça en « état d’urgence absolue » dans notre beau pays ! Ce sont les flics, l’armée et toutes les brigades du raid, du GIGN ainsi que les services secrets intérieurs qui vont apprécier.

Mais l’amour du palestinien n’a pas de frontières et mieux encore, l’antisionisme fait soulever des montagnes ! On aime tellement ce sujet !

Dès qu’il s’agit de se réunir pour parler des centaines de milliers de morts ailleurs, c’est tout de suite moins…fun ? : « Oh ! Des morts, des morts partout et entre arabes…on s’emmerde à la fin ! »

Tandis que si des juifs sont mêlés à une histoire quelconque surtout si elle est falsifiée dans toutes ses largeurs, on a l’impression d’avoir une vraie causette à faire et on ménage ses arabes, un peu trop chatouilleux, en ce moment dans nos patries respectives.

Donc, avant de partir, les couples américains Obama-Kerry*, Hollande-Ayrault ont envie de se taper les juifs ! Braves mecs va !

Lorsqu’on écoute Barak Hussein dans son interview larmoyante (on n’a jamais vu un président américain autant chialer qu’Obama. Heureusement, Michelle sa mouquère prévoyante, s’assure qu’il a toujours un mouchoir dans sa poche avant qu’il passe devant les caméras.)

Obama est une fontaine !

Notez, je comprends : Il est le président de « Yes we can » au début et finit lamentablement dans le « Yes we fucked ! » ce qui est sensiblement différend.

Pour Hollande, c’est un vieux retour aux sources (paternelles ?) histoire de dire qu’il n’a pas trahi la gauche à donf en fournissant (comme son homologue Obama) un petit faire-valoir qui sent pourtant bien mauvais : Une conférence de la paix ! Yeah !

La seule bouée dans cet océan de loosers reste Israël : « Yes we can fuck Israel !»

Au moins nous ferons plaisir à nos islamo-gauchistes, ceux qui nous ont fourni un max de fric et de contrats et enfin, nous donnerons aux futures chances arabo-musulmanes de nos pays respectifs un geste fort, un certificat halal de soumission.

Derrière un couple, il y a souvent des amants qui gravitent.

Pour Obama, c’est Valerie Jarett, une afro-américaine née à Shiraz en Iran qui a modelé de ses petites mimines le couple en gestation qu’allait devenir Barak et Michèle Obama.

Valerie est la mère de substitution du président au point qu’elle fut installée juste à côté du bureau ovale dès fois que Barak ait eu besoin d’une tétée après un gros bourdon.

Inutile de vous dire que les fameux pourparlers entre l’Iran et les USA ne datent pas de quelques mois avant les accords de Vienne mais remonte à l’installation d’Obama à la maison blanche, lors de son PREMIER mandat.

Valerie Jarett parle le farsi, ça aide…

Pour Kerry, c’est aussi une histoire de famille. Bon catholique bien que d’ascendance juive, sa seconde femme chérie héritière de Heinz est maladivement pro-palestinienne.

Si elle pouvait fournir en ketchup la bande de Gaza, elle le ferait. Elle se contente cependant de donner beaucoup de fric à ces mendiants privilégiés qui touchent jusqu’à 10 000 fois plus d’argent de la compassion du monde que le petit soudanais crevant de faim dans un camp du sud !

Kerry, (marié une première fois), a deux filles dont l’une Vanessa Kerry, est mariée avec Brian – Beyrouz en farsi – Vala Naheed, un médecin d’origine iranienne qui a encore de la famille en République islamique. Il se rend fréquemment visiter sa famille à Téhéran ! On pige mieux hein ?



Les accords biaisés entre les mollahs teigneux et le grand Satan pouvaient on ne peut mieux se présenter et aboutir ! Vive la famille !

Le fameux héritage d’Obama est si nauséabond, si déficitaire que l’on se demande encore ce qu’ont ces juifs « libéraux » (comprenez démocrates, le sens en anglais est différent), pour lui trouver encore des circonstances atténuantes.

Les 40 plus prestigieuses universités américaines ont présenté des taux record, inégalés depuis près d’un siècle, d’actes et de paroles antisémites !

Le lien suivant vous donnera une idée précise de la situation. On pourrait se croire aux temps où le numerus clausus imposé par la WASP (blancs protestants bourges) pour le nombre de juifs dans les universités qui comptent.

Aujourd’hui, c’est BDS et « l’association Palestine solidarité » qui tiennent ces campus.

https://www.algemeiner.com/the-40-worst-colleges-for-jewish-students-2016/

Voilà donc le bilan d’Obama !

En France, ce n’est guère mieux mais les étudiants juifs des universités se font très discrets.

L’UEJF est devenu un fantôme inutile. Toutes ses prises de position à partir des élucubrations de la présidence Patrick Klugman en a fait un syndicat d’étudiants juifs qui n’arrive plus à recruter.

Heureusement devrions-nous dire. Sa formule qu’il adorait nous balancer avant chaque prise de parole : « je suis sioniste pro-palestiniens » a fini par nous taper sur les nerfs. Il voulait faire carrière au PS ! Pauvre avocaillon…Il tente parfois de revenir mais, sans viagra, la route est semée d’embûches, les juifs ont des problèmes d’hyper-mémoire paraît-il.

Revenons à la conférence-tribunal

Pour alléger le fardeau d’Obama, la rumeur va bon train. La Grande-Bretagne, selon Boris Johnson aurait rédigé une partie des « attendus » de cette mascarade qui n’est pas une « conférence » mais un TRIBUNAL dans lequel l’accusé israélien ne veut (à juste raison) pas se rendre. Le briton est perfide mais ça, nous le savons depuis longtemps.

Cela aurait-il changé quoique ce soit de toute façon ? Depuis quand la présence d’un ou de plusieurs représentants israéliens devant une majorité de principe comme à l’ONU aurait du sens ?

Le seul, comme d’habitude à y aller avec joie, c’est Mahmoud Abbas. Il ne manque jamais l’opportunité de sortir de Ramallah.

D’une part, il peut jouer son rôle de Raïs, demander de encore l’argent, se faire chialer dans le costard de luxe par des groupies internationales et tenir son rôle de nouveau CHRIST auprès des Nations.

Ne vous laissez pas berner les aminches ! Cette grande mascarade est l’exacte réplique des temps bibliques (70 nations) et la mise en place du dogme chrétien qui devait asseoir son autorité sur une falsification de l’histoire en faisant les juifs pour un peuple déicide.

La visite de Mahmoud Abbas (le nouveau Jésus de Palestine) au pape François, la veille du tribunal des nations contre l’accusé Israël est dans la droite ligne des dogmes catholiques et musulmans.

La bête à abattre sera toujours JUIVE !

On appelle cela « l’union sacrée contre le peuple du livre ».

Je trouve PARFAIT que les circonstances soient aussi claires, limpides à lire, visibles même par les esprits simples si tant est qu’ils veuillent bien faire l’effort de comprendre.

La paix a bon dos !

C’est sans aucun doute pour la paix qu’on a laissé la presque totalité des juifs d’Europe mourir de la main de païens nazis pourtant élevés dans l’amour du Christ lorsqu’ils étaient en culottes courtes.

C’est aussi au nom de la paix que des musulmans se sont portés volontaires pour former des unités dans les troupes allemandes dans les Balkans ?

Pour les nations suivistes de cette conférence, que leur dire ?

Faites comme d’habitude les mecs ! Surtout ne changez rien, restez les larbins des pays organisateurs, vous ne faites pas le poids mais promis…comme ça se passe en France, vous allez bien bouffer.

(euh…aucun rapport…J’adore cette photo c’est tout).

Nina – JSSNews