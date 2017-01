L’intifada des Nations

Publié le : 12 janvier 2017

Intifada est un terme arabe signifiant soulèvement, en l’occurence contre les juifs installés en Judée-Samarie.

La première intifada, appelée guerre des pierres, a débuté le 9 décembre 1987.

La seconde ,du nom de « Intifada Al-Aqsa », commence le 29 septembre 2000, au lendemain de la visite d’Ariel Sharon sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem.

Le 27 décembre 2008, après l’opération Plomb Durci menée par Israel à Gaza,suite aux bombardements sur des populations civiles par le mouvement terroriste Hamas, son chef en exil Khaled Mechaal, a déclaré sur la chaîneAl-Jazeera : « Nous appelons à une intifada contre l’ennemi [israélien].La résistance doit se poursuivre pour que la Palestine se libère enfin et pour toujours. ».

En 2015, une nouvelle vague de violence à Jérusalem c’est l’ « intifada des couteaux »

Toutes ces agressions ont été lancées par les palestiniens .Elles ont causé la mort de nombreux juifs civils et soldats, enfants, bébés ou vieillards .

Aujourd’hui une autre intifada se profile, lancée cette fois par des hommes politiques et des gouvernements étrangers,ainsi que par des organisations internationales comme l’ONU ou l’Union Européenne. C’est ce que j’appelle L INTIFADA DES NATIONS déclenchée pour mettre à genoux le Gouvernement d’Israel , faire la guerre à Israel à la place des palestiniens, et conduire la défaite de l’Etat juif que les ennemis n’ont jamais pu obtenir par les armes , ni en I948, ni en 1956,ni en 1967,ni en1973,ni même lors de ces émeutes islamo palestiniennes,populaires et sanglantes .Les tenants de l’Islamis, qu’ils soient arabes ou non, savent qu’ils ne peuvent vaincre Israel par les armes. Les palestiniens en sont conscients,alors ils ont recours aux organisations internationales, et ce son les états du monde qui mènent la guerre, tous azimuts, contre l’Etat juif, à leur place .x&

La France quant à elle,utilise cette plateforme palestinienne pour maintenir sa présence dans ce concert des nations, encouragée désormais par le coup de poignard planté par OBAMA dans le dos d’Israel.

La conférence internationale que la France organise à Paris le 15 janvier 2017,sans les parties belligérantes, participe de ce combat qui vise à avilir Israel pour lui imposer une « »pax europa » » , contraire à la sa sécurité. dangereuse pour son existence et pour autant sans intérêt aucun pour les états qui la prônent.

Ainsi que l’histoire nous l’apprend depuis que le monde est monde,,dans tout conflit il y a un vainqueur et un vaincu La paix ne peut se réaliser que si les parties décident de se rencontrer et de pactiser. Or dans le cas du conflit israélo arabe,cela est rendu impossible en raison de l’ingérence de l’ONU et de l’Union Européenne avec à sa tête la France qui manoeuvrent pour que les vaincus soient Israel et l’ensemble du peuple juif .

Quel intérêt ont ils à s’immiscer dans ce conflit et vouloir le résoudre à tout prix.Veulent ils exorciser leur passé de puissance coloniale et s’en repentir sur le dos d’Israel

Quelles que soient leurs gesticulations,il est notoire que ni la France,ni aucun de ces pays engagés pour la Palestine,ne seront immunisés contre les attentats islamo terroristes inspirés par les professionnels palestiniens , experts en terrorisme international. Ce sont eux les premiers ont expérimenté les bombes humaines, les voitures béliers, les attaques au couteau,les prises d’otages,les détournements et destructions d’aéronefs ainsi que l’utilisation des enfants et des populations civiles comme boucliers humains.

De plus quelles que soient leurs gesticulations palestinistes verront que les états arabes ne seront jamais des partenaires économiques fidèles .

Ces Nations se trompent .Elles mènent la guerre contre Israël à la place des palestiniens Elles condamnent tout développement israélien qu’il soit culturel,agricole, humain.scientifique,elles sanctionnent la construction, mais elle ne condamnent pas le terrorisme ni l’irrédentisme palestiniens qui sont l’obstacle majeur à la paix.

Elles considèrent que le progrès israélien nuit à la paix, mais toujours pas le terrorisme , ce terrorisme qui les atteint en plein coeur aussi .

Pourtant quand on écoute les discours de leurs dirigeants,on entend que tout le monde a le devoir et le droit de détruire la violence là ou elle se trouve, et d’où elle vient ,par tout moyen .

« Combattre les attentas en Irak, c’est empêcher les attentats sur notre sol » à dit François Hollande . La France le peut, mais pas Israel.

Il a ajouté, que » Les activateurs idéologiques qui commandent de passer à l’action par tout mode opératoire seront arrêtés, jugés, emprisonnés, y compris les enfants endoctrinés » .

La France l’Europe, la Turquie, et les autres le peuvent et le doivent, mais pas Israel dont pourtant l’ennemi islamo palestinien représenté par le Hamas et le Hezbollah est à ses portes et non à 10.000 km, de ses frontières .

Passant de la complaisance,à la complicité, la France et l’Europe, ainsi que les USA d’OBAMA portent une grande part de responsabilité voire de culpabilité dans tout ce qui se déroule au proche orient . Aucune paix israélo palestinienne imposée par eux ne résoudra leurs problèmes ni intérieurs ni extérieurs .

Alors l’UE décide de boycotter Israël, la France lui emboite le pas . Le Ministre de l’Economie Mr Sapin,décrète que la directive européenne soit appliquée par les commençants .Elle est toutefois en contradiction avec le code pénal (Article 225) qui prévoit et punit toute discrimination de ce type.

Pour ma part aussi, j’aimerais pouvoir boycotter les produits en provenance des pays arabes ou de la Palestine . Des produits utiles à l’humanité, comme des médicaments, des applications technologiques, des recherches avancées,etc… mais je n’en trouve malheureusement pas.

Ou plutôt si, il y en a un » le terrorisme international » dont les palestiniens sont devenus maîtres depuis des décennies,les champions de l’assassinat , de la violence . Ainsi ce peuple aura généré ,les paragdimes les experts du terrorisme imités et reproduits par tous les terroristes islamistes qui sévissent partout dans le monde et tuent lâchement nos compatriotes.

Tous les diplomates disent que la Paix va garantir la sécurité d’Israël . Je n’en crois rien.

Ils disent qu’il faut une solution à deux états. Lesquels ? s’agit il de la Cisjordanie gouvernée par le Fatah et Gaza occupée et gérée par le Hamas.

Et Jérusalem. De quel droit décident ils que Jérusalem ne doit pas être la capitale d’Israel et du peuple juif.

Qui leur a donné un quelconque mandat pour décider cela.

Les états dl’Europe dont la France , qui ont assez de soucis politiques, sociaux,sécuritaires, à l’intérieur comme à l’extérieur de leurs frontières, devraient s’occuper de leur propres affaires plutôt que des intérêts d’une Palestine putative qui ne sera qu’un nouveau pays islamiste, hostile aux valeurs de l’occident civilisé .

Quoiqu’il en soit, et comme il le fait depuis 2009, conformément à la loi française, le BNVCA que je dirige continuera de poursuivre en justice tous les activistes de BDS et leurs émules .

Comme les autres guerres qui l’ont précédée, cette « Intifada des Nations » sera vaincue par Israel, avec l’aide de ses vrais amis,dont le plus fidèle : le peuple juif .

Comme le chante le poète « Garde l’Espérance, un autre temps viendra,la souffrance demain finira » Jérusalem restera au coeur de chaque juif, sa capitale une et indivisible pour l’éternité .C’est l’engagement que nous prenons pour l’avenir de nos enfants .C’est l’héritage que nous devons laisser à nos descendants.

Par Sammy Ghozlan – Président du BNVCA – JSSNews