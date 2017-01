Très bonne nouvelle !

Publié le : 13 janvier 2017

GEORGES SOROS, le milliardaire à la tête d’ONG anti-israéliennes a perdu près D’UN MILLIARD DE DOLLARS selon le WALL STREET JOURNAL. L’élection de Donald Trump a rendu téméraire le gros vieux milliardaire Soros. Il a misé sur la peur de Wall Street et a joué à la baisse les valeurs importantes en cours pensant que les entreprises prendraient peur à la suite de l’élection de Donald Trump et que leurs cotations allaient drastiquement couler. Ce fut exactement le contraire ! Il sera un peu plus difficile pour Georges Soros, 86 ans, de réapprovisionner en cash toutes ces ONG comme BDS, Bet’Selem et toutes les organisations de solidarité palestiniennes dans le monde comme il a coutume de le faire. Le début de la fin ? Vu son âge, le vieil homme a peu de temps encore pour conduire ses troupes antisémites mais il aura sans doute laissé des consignes à ses héritiers pour perpétuer son travail de sape systématique contre l’état d’Israël. Il n’empêche ! UN MILLIARD de perdu cela veut surtout dire que le vieux grigou perd son flair et qu’il aura un milliard de moins pour pourrir la vie des juifs où qu’ils soient dans le monde. http://www.wsj.com/articles/billionaire-george-soros-lost-nearly-1-billion-in-weeks-after-trump-election-1484227167?mod=djemalertNEWS

Juste pour mémoire, nous pouvons peut-être expliquer la haine antisémite de Georges Soros par « l’anecdote » qu’il narre lui-même dans ses mémoires.

Alors que les nazis en Hongrie pratiquaient les arrestations de familles juives puis revenaient pour piller tout ce que se trouvait dans les maisons et appartements des victimes qui allaient mourir, Georges Soros a attendu (en planque) pour passer avant les groupes nazis pilleurs.

Il s’est servi. A pris tout le cash et les bijoux qu’il put trouver pour monnayer son passage jusqu’en Angleterre.

A la fin de la guerre, il put entrer dans une université prestigieuse de business et se lancer dans les affaires.

Il estime (toujours dans ses mémoires) qu’il était normal qu’il se servît avant les nazis pour sauver sa peau.

Ce serait compréhensible si autre chose, d’inexpliqué, ne poussait le milliardaire à prendre fait et cause contre les nouveaux nazis du peuple juif.

Cette hargne à vouloir salir Israël et à aider les pires ennemis d’icelui doit forcément cacher autre chose de bien plus sale.

A-t-il, à un certain moment de son histoire hongroise, été en mesure de prévenir des familles juives et il ne l’aura pas fait car cela pouvait lui rapporter de quoi s’enfuir ? Ce ne sont que pures spéculations de ma part et je l’admets.

Il n’empêche ! Quelque chose de sordide, de sale, pas net a emporté cet ex-juif dans une haine de soi qui devrait intéresser les psychiatres.