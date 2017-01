Un petit trip en Judée-Samarie occupée ?

Publié le : 13 janvier 2017

C’est la Zemor et sa horde d’arabo-musulmans de l’UOIF qui vont tirer la gueule si jamais ils découvrent cette vidéo.

Les cris d’orfraie des palestinolâtres sont souvent axés sur les « check-points » de l’armée israélienne.

Personnellement, les bonnes intentions pacifiques des arabes du coin étant ce qu’elles sont, je préfère savoir que les contrôles soient nombreux et bien faits.

Or, contre toute attente, un reporter d’Algemeiner, du genre atypique va partir à bord d’un taxi arabe pour ces « territoires arabes occupés » que beaucoup appellent « palestiniens ».

Ô surprise ! Ils peuvent rouler près de 100 bornes en Judée-Samarie sans rencontrer l’ombre d’un soldat et encore moins de check-points.

Le journaliste et son taxi arabe se repointent à la fin au check-point limitant l’entrée des arabes aux villes entièrement sous contrôle israélien. Quoi de plus normal ?

Il engage donc la conversation avec les centaines de travailleurs arabes qui traversent ce check-point tous les jours et plusieurs fois par jour :

» – Combien de temps mettez-vous pour traverser le check-point ? »

TOUS répondront « environ 10 minutes ! »

Pour le retour, c’est selon les embouteillages mais parfois une minute suffit pour retourner chez eux.

BLUFFANT !

Le concerto habituel sur les check-points et l’impossibilité pour les arabes de vivre, de travailler et de voyager en prend un super coup que les reporters habituels mais rémunérés par l’argent du pétrole n’oseront pas rapporter.

Personne ne s’est posé de question sur ces milliers d’arabes venant en Israel sur les plages de Tel Aviv ?

J’avoue que l’idée même de voir ces torchonnées se baigner avec trois couches de vêtements tandis que leurs maris matent comme des voyeurs les baigneuses en bikinis m’a toujours énervé.

Ces hordes d’arabes ont bien traversé le check-point sans encombre ? Pour le coup, les juifs ne les dérangent pas plus que ça. Étrangement aussi, les piliers de photographes sont aussi absents.

Pourquoi ne demandent-ils pas à jouir des plages de Gaza ? Ce n’est pas beaucoup plus loin et ils resteraient en tribus comme ils en ont l’habitude.

Ce sont ces tartuferies à répétition qui m’écœurent. Ces pallywood qui font le bonheur des rédactions antisémites qui me donnent envie de gerber devront répondre de leurs forfaitures, de leurs mensonges.

Récemment, nous voyons ENFIN un gouvernement israélien prêt à répondre coup pour coup à tous ces contempteurs d’Israël qui répandent le poison antisémite.

– Ainsi, aucun soutien de BDS n’a le droit d’atterrir à l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv,

– Des députés de la Knesseth ont fait passer en première lecture l’interdiction pour l’association « breaking the silence » de donner des conférences dans les écoles et lycées d’Israel,

– Le fait que la famille élargie du terroriste qui a tué 4 soldats (soldates) et blessés une quinzaine d’autres ne pourront plus rester à Jérusalem et ne pourront plus jouir de cartes de résidents.

– Il manque désormais un procès en bonne et due forme contre ces députés arabes de la Knesseth qui ont trahi leur pays comme Anin Zoabi et celui qui refilait des téléphones aux prisonniers du Hamas en Israël Basel Ghattas.

– Il manque aussi tous les arabes israéliens qui de près ou de loin ont fourni de l’aide aux terroristes pour tuer des juifs. Du simple transporteur dans sa voiture, à ceux qui ont planqué des terroristes, ont fourni des armes sur place ou même élaboré des fêtes parce que des juifs ont été assassinés. Ceux-là ne doivent plus fouler la terre d’Israël ainsi que leurs familles.

Avec de telles mesures, je doute qu’ils aient envie de recommencer. La perspective de vivre dans un pays arabe leur fout une trouille monumentale.

Quant à mon point névralgique concernant Oum El Far’hm, il faut absolument prendre des mesures drastiques puisque c’est la base du PARTI ISLAMIQUE.

Que des juifs s’installent dans cette ville et rachètent des maisons arabes afin de bien faire comprendre à ces demeurés qu’il n’y a pas de califats en Israël.

ON AVANCE ENFIN ? Si seulement, l’état juif avait pris ces mesures avant cette curée mondiale !

Aurait-il été moins bien traité ? Absolument pas. Mais quitte à se faire cracher dessus autant éloigner les baveux, c’est une question de self-respect !

Tant que ces arabes ex-jordaniens seront dans les parages, ils resteront la caution morale du monde pour être « légalement » antisémites.

Toutefois, comme le disait un Ministre israélien tout récemment : « Nous pouvons être condamnés pour la galerie mais beaucoup de pays préféreront faire AVEC ISRAËL QUE SANS ISRAËL pour la simple raison que notre pays apporte bien trop de solutions à leurs problèmes. »

https://www.algemeiner.com/2017/01/12/in-new-video-filmmmaker-reveals-palestinian-freedom-of-movement-not-hindered-by-israeli-checkpoints/

Nina – JSSNews