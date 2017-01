Ayrault, le grand tout mou parle !

Publié le : 14 janvier 2017

Ayrault parle…C’est vite dit. Vu que le mec est carrément un bonnet de nuit, inutile de vous jeter sur vos somnifères, écoutez le breton de Nantes, c’est garanti.

Il a causé au Haaretz ! Ça nous change.

« Ce n’est pas ce que je crois: le conflit israélo-palestinien ne peut être considéré séparément de son environnement régional. Penser que le Moyen-Orient pourrait rétablir sa stabilité sans régler le plus ancien conflit est irréaliste », assure-t-il. « Si ce conflit n’est pas réglé, il continuera d’alimenter la frustration et le cercle vicieux de la violence et de la radicalisation. Il continuera à donner aux terroristes en herbe des excuses pour l’endoctrinement. L’odieux attentat à Jérusalem dimanche dernier est un signe d’avertissement supplémentaire », insiste M. Ayrault.

Sympa le nantais !

Il est vrai que l’état d’Israël a du déplorer la mort d’une quarantaine de civils et soldats en une année par des attentats. C’est énorme pour un petit pays.

En comparaison la 5ème puissance qu’est la France a décompté pas moins de 86 morts dans la même année…

RÉCAPITULATIF entre 2012 et 2016

– 84 morts à Nice, (2016)

– 2 morts flics dans les Yvelines, (2016)

– 129 morts en plusieurs attaques en Novembre 2015

– 2 décapitations : un entrepreneur et un alpiniste,

– 1 Aurélie Châtelain,

– 4 juifs dans un hypercacher,

– 13 caricaturistes à Charlie Hebdo

– 3 enfants et le père d’un d’entre eux à Toulouse

– 4 soldats de l’armée française.

– Ilan Halimi (on l’oublie un peu trop je trouve)

– Sébastien Selam : pareil ! DJ tué par son ami arabe qui jalousait son talent artistique.

Rien qu’en 2016, « l’avertissement » des arabo-musulmans fut plus de deux fois plus élevé que celui donné au petit état juif. Etat, que de toute façon vous tenez pour responsable voire coupable puisqu’il est traîné devant une mascarade de conférence qui n’est autre qu’un procès à charge. »

Mais qu’a fait la France pour mériter ça ? Je suis perplexe !

Elle a accueilli et élevé tant de bons futurs français qui apporteront avec eux tolérance, paix et amour ! Ils nous le prouvent tous les jours.

Votre petite phrase venimeuse demandant à Israël d’être plus prudent après un attentat aussi dégueulasse, que la France a elle-même subi l’été dernier et qui a fait des ravages, s’appelle tout simplement du foutage de gueule et pire encore du mépris.

Prévoyez-vous une conférence internationale avec tous les pays d’Europe et les USA contre les attentats ?

Permettez donc à mon tour de vous donner un conseil en forme d’avertissement : NOTRE pays, la France, n’a eu droit qu’à quelques répétitions d’attentats. Une sorte d’échauffement.

Si vous croyez un instant que vos « chances pour la France » vont en rester là ainsi que ceux qui sont en train de revenir au pays après avoir goûté à l’adrénaline, au sang, aux décapitations, à l’esclavage sexuel, aux mille et une façon de tuer sur les fronts de Syrie et d’Irak, vous rêvez.

Vous êtes si loin de la réalité que seul un breton bretonnant, totalement dévoué à ses électeurs dont beaucoup sont salafistes et polygames, que vous parvenez à me faire sourire.

Un peu jaune…il est vrai car ce type d’argument que vous avancez est aussi odieux que l’attentat lui-même. Mon conseil ? Préparez-vous.

Lire : le polygame de Nantes

http://eli-d-ashdod.over-blog.com/article-le-polygame-breton-un-billet-d-humour-de-nina-49550881.html

Quoique…Vous ne serez plus d’aucune utilité (si tant est que vous le fûtes un jour). Une autre équipe vendue elle aussi à la grande majorité islamique du pays pour parvenir au pouvoir, ira vendre ses juifs et ses valeurs républicaines de la même façon.

C’est vrai que ça pue le Vichysme depuis un moment en France. On se bouche le nez mais l’odeur est devenue pestilentielle.

Si les français non juifs supportent cela, ma foi, que peut-on faire ? Comme le disait Houellebecq dans « Soumission » : « nous savons où aller désormais ».

Par contre, une France sans juifs, vous allez vous faire emmerder sans compter les dégringolades intello, culturelles, artistiques à venir. Oserais-je ajouter : Après nous, ce sera VOUS ?

Mais qu’importe ! Vous avez l’INSTITUT DU MONDE ARABE, vous est sauvés !