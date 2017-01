Geert Wilders : « je soutiens Israël face aux forces sombres du terrorisme »

Publié le : 14 janvier 2017

Geert Wilders, leader du PVV (Parti pour la liberté), a encouragé il y a quelques jours les dirigeants israéliens à intensifier les constructions de implantations juives en territoires disputés.

Son tweet fait suite à l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d’une résolution anti-israélienne de plus.

« Obama a trahi Israël. (…) Mon conseil à mes amis israéliens : ignorez l’ONU et continuez à construire de plus en plus de localités juives », a écrit Geert Wilders sur les réseaux sociaux.

Par Valériane de Chardonnay – JSSNews