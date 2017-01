La TV de Mahmoud Abbas accuse les juifs d’avoir « volé les bijoux de Kardashian »

Publié le : 14 janvier 2017

PA TV (télévision officielle du gouvernement palestinien) a profité des informations rendues publiques ces derniers jours, sur le vol des bijoux de Kardashian à Paris, pour promouvoir son antisémitisme.

Les cerveaux derrière le vol étaient deux immigrants algériens. Le chauffeur de Kardashian et son frère (au chauffeur) sont également suspects – et ils seraient juifs – selon certains médias. Selon Europe 1, qui ne parle pas de la religion des prévenus, le chauffeur aurait été victime de son frère qui, en se renseignant sur son agenda, savait quand et où il fallait envoyer les équipes.

Cette référence a embrasé PA TV, et plus particulièrement « l’expert des affaires israéliennes. » L’occasion pour lui généraliser: tous les juifs sont des «voleurs». Pas un mot sur les algériens, arabes et musulmans.

PA TV a d’ailleurs choisi de ne pas mentionner qu’il y avait 15 suspects non juifs arrêtés. Il n’a pas non plus mentionné ni spéculé sur la religion des deux immigrants algériens qui ont été les cerveaux derrière le crime.

Par Nisso Amzar – JSSNews