Obama expulsé de son club de golf pour ses positions anti-israéliennes ? Probable !

Publié le : 14 janvier 2017

C’est une bataille qui pourrait prêter à faire sourire les uns. Et les autres diront « oh, mais c’est pas un peu pousser le bouchon trop loin? » Et pourtant, l’information est réelle… Et à mon petit niveau de commentateur, de l’autre côté du monde, je la trouve justifiée.

Barack Obama, qui ne sera plus le président du monde dans les prochains jours, pourrait également perdre son accès au golf, au sein du Woodmont Country Club, dans le Maryland. De fait, les membres du Country, principalement des juifs, pourraient voter pour son exclusion.

« Nous sommes préoccupé par le fait que le processus d’admission menace de se transformer en forum pour les partisans d’Israël » explique un membre du country club dans une lettre publiée cette semaine. Et ce démocrate, lui-même membre du country, de commencer à se plaindre de la démocratie voulue par les responsables du country: « Il ne devrait pas y avoir de vote pour l’admission d’un candidat. »

L’écrivain prétend parler pour les «démocrates, indépendants et républicains» dans ce club exclusif dont le prix d’entrée est de 80.000 dollars, et la cotisation annuelle de 10.000 dollars.

L’effort pro-Obama est organisé en partie par Daniel Kohl, conseiller principal du cabinet d’avocats BakerHostetler, où il représente la Major League Baseball et l’ancien vice-président des affaires politiques JStreet, un groupe de juifs anti-sionistes.

Par Jack Philip – JSSNews