Une première visite historique du PM jamaïcain à Jérusalem

Publié le : 14 janvier 2017

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accueilli jeudi le nouveau Premier ministre jamaïcain, Andrew Holness, premier chef de gouvernement jamaïcain à visiter Jérusalem.

« Je pense que c’est la première visite jamais effectuée par un Premier ministre de la Jamaïque en Israël, donc cela a une double signification pour nous », a déclaré Netanyahu lors de leur conférence commune.

Netanyahu a également remercié la Jamaïque de ne pas avoir soutenu « le vote absurde de l’UNESCO », qui a nié les revendications historiques juives sur le Mont du Temple et a déclaré qu’il espérait une plus grande coopération avec cette nation des Caraïbes « dans une variété de domaines liés à l’économie, la sécurité, et la technologie. C’est quelque chose que nous avons hâte de faire avec vous. »

Netanyahu a également parlé à Holness des valeurs partagées par leurs deux nations. «Il y a une affinité naturelle entre nous. Nous sommes tous deux des démocraties. Chacun de nous a ses propres défis mais nous fleurissons en défi. Et nous pourrons, je pense, offrir un meilleur avenir à notre peuple si nous coopérons, et cette visite est une caractéristique de la coopération « , a-t-il déclaré.

Enfin, Netanyahu a remercié Holness de son invitation à se rendre en Jamaïque et a indiqué qu’il avait l’intention de le faire «dans le futur».

Par Amos Lerah – JSSNews