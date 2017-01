Fière d’être minoritaire

Publié le : 15 janvier 2017

La manifestation de ce jour devant l’Ambassade d’Israël contre cette mascarade mise en place par François Hollande sur une supposée « conférence de paix israélo-palestinienne », ne m’a pas satisfaite.

Si les discours étaient dithyrambiques sur l’inanité de ce procès en règle de l’état d’Israel, il n’en demeure pas moins que tous ceux qui ont pris la parole ont rabâché la même profession de foi : « Nous sommes pour deux états pour deux peuples vivant en paix l’un près de l’autre ».

Que ce soit le Président du CRIF, Meyer Habib ou l’Ambassadrice d’Israël en France, ils ont tous insisté sur ce point auquel je ne souscris pas.

Lorsque Pierre Lellouche, député répéta plusieurs fois cette phrase comme pour nous l’incruster dans la tête, je n’ai pu contenir ma colère et j’ai du hurler pour qu’une autre voix puisse se faire entendre.

Si, un moment très court dans l’histoire moderne d’Israël, il fut possible d’envisager un état arabe palestinien en Judée-Samarie, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Ce n’est plus le cas depuis de longues années en fait et pour de multiples raisons.

D’une part, accepter de laisser un 23è état arabe appelé « Palestine » serait accréditer la thèse que ce peuple a existé, a déjà eu un état et possède une légitimité alors que toute son existence a été, à l’instar du programme fabriqué par la police tsariste tel que le « protocole des sages de Sion ».

Pourquoi prétendre que le fameux pamphlet antisémite tsariste n’est pas du même ordre que la création soviétique alliée à l’Egypte nassériste d’un prétendu peuple palestinien ?

On a laissé depuis 1967 se répandre et perdurer un mythe au profit des nations arabes afin que l’Occident puisse acheter tout le pétrole dont il avait besoin.

Ce serait donc encore sur le négationnisme et le révisionnisme que ces 70 nations demandent un autre état arabe qui rendrait indéfendable l’état juif ?

Nous pensions que cela ne serait plus possible au lendemain de la Shoah mais rien n’est plus faux. On peut encore vendre les juifs pour le bien de l’humanité.

Aujourd’hui, ce « bien » qualifié de « paix » n’est plus tributaire d’un besoin en ressources pétrolières et gazières. Cette paix demandée à grands cris est celle que réclament les pays dont les minorités grandissantes deviennent des bombes à retardement chaque jour.

Pour apaiser les arabo-musulmans qui représentent désormais des dizaines de millions en Europe, l’UE est prête à sacrifier la sécurité d’Israël et à renier l’évidence la plus élémentaire : les liens entre Israël, Jérusalem et les juifs.

C’est donner aux musulmans un gage de soumission unique en son genre.

Offrir un mythe à des hordes qui font peur n’évitera pas le danger résidant dans chaque pays.

Chaque fois que les arabes perdaient une guerre contre « l’entité sioniste », ils réclamaient plus de gages de l’ONU pour apaiser leur colère.

Pour réconforter les arabes, on adoptait des résolutions aussi antisémites qu’ineptes : « sionisme = racisme ». Cela calmait les bédouins qui enrageaient d’avoir fourni tant d’argent et tant de soldats pour éradiquer les juifs, pour rien.

En conclusion, cette litanie déclamée par tous les protagonistes lors de toutes les manifestations et consistant à répéter « 2 états pour 2 peuples » n’a plus lieu d’être.

D’autres voix commencent (et j’ai pu les entendre ce jour alors que je m’insurgeais contre cette phrase) à ne plus y croire et à refuser de l’entendre.

Accepter une telle assertion revient à dire que le KGB, Nasser, tous les pays arabes ainsi que leurs clients occidentaux ONT RAISON. C’est tout simplement SE RENIER.

Je réfute ce mensonge de bout en bout et, si la communauté juive et/ou sioniste en font une base de travail pour une paix qui n’arrivera de toute façon jamais, je ne la suivrais pas.

Une autre voix de diaspora doit pouvoir être audible : Israël et la Judée Samarie ne font qu’un !

Nina