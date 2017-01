La Grande-Bretagne refuse de s’associer à la « conférence de la paix. »

Publié le : 15 janvier 2017

Des ambassadeurs et des diplomates de haut rang de plus de 70 pays sont descendus dimanche à Paris pour participer à la mal-nommée « conférence de paix… » Des diplomates de haut-rang à l’exception de ceux de Grande-Bretagne, qui n’a envoyé qu’une délégation de diplomates juniors.

Selon The Guardian, le «désaccord» britannique sur la conférence de Paris marque en plus du désir de ne pas « faire n’importe quoi au Proche-Orient, » l’ambition de Theresa May de maintenir des relations étroites avec les Etats-Unis.

Le ministre britannique des Affaires étrangères n’a pas assisté à la conférence. L’ambassadeur britannique en France n’y était pas non plus.

L’équipe de transition de Trump aurait dit aux responsables français qu’ils désapprouvaient la conférence.

L’AFP a rapporté que le Foreign Office a publié une déclaration disant que le gouvernement britannique a refusé d’envoyer une délégation de haut niveau à la conférence en raison de « réserves particulières » sur la nature de l’évènement et sur son calendrier (juste avant le départ d’Obama et à quelques semaines de celui de Hollande).

Le porte-parole du Foreign Office a ajouté que la Grande-Bretagne a assisté à la conférence seulement en tant qu’observateur.

Par Jack Philip – JSSNews