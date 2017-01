La France, puissance internationale ? La bonne blague !

Publié le : 16 janvier 2017

Lors d’un entretien, accordé à la chaîne française France 3, le Ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a assuré que le déplacement de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem « (…) serait extrêmement lourd de conséquences (…) Quand on est président des États-Unis, sur cette question on ne peut pas avoir une position aussi tranchée, aussi unilatérale, il faut chercher à créer les conditions de la paix ».

« Je crois que Donald Trump sera dans l’impossibilité de le faire » a t-il ajouté !

Chacun s’interrogera donc sur les lourdes suites attendues si le Président élu us tiendra parole ?

– Les Israéliens rompraient-ils les liens diplomatiques avec les USA ou tout autre pays ? Nul ne l’imaginerait !

– Envahiraient-ils l’ambassade us comme l’ont fait les Iraniens en 1979 ?

– Initieraient-ils une terreur menaçant la communauté internationale ?

– Refuseraient-ils toutes négociations de paix ?

Rien de tout cela !

Les seuls effets nuisibles faisant écho à cette volonté us, souhaitée depuis fort longtemps par les deux chambres parlementaires, ne pourront être que les réactions violentes venant de la part des ‘’palestiniens’’ et du monde arabe, coutumiers de la menace, de l’intimidation, du chantage, plutôt que du dialogue et de la paix.

Une réalité qui explique la situation catastrophique actuelle des pays rattachés à cette civilisation !

Mais le plus nauséeux de ce constat est le réflexe de ce ministre français, d’avance apeuré à l’idée d’un monde arabe mis devant le fait accompli d’une Jérusalem juive ! Un ministre ayant un maroquin dans le gouvernement d’un état qui se targue d’être la cinquième puissance mondiale.

Une nation qui n’a de cesse, depuis plusieurs décennies, d’être ‘’courageusement’’ en pointe dans le combat anti-israélien au nom d’une politique arabe tout en se prétendant « ami » de l’Etat d’Israël !

Une ‘’puissance’’ ayant voté récemment en faveur de résolutions de l’Unesco attribuant les lieux saints du Judaïsme à l’Islam et incapable de rappeler que le peuple juif a plus que des droits sur Jérusalem mais pareillement en Judée et Samarie !

Une soumission totale qui rappelle étrangement la conduite française lors d’une autre époque à l’égard des juifs, l’Etat d’Israël étant devenu de nos jours, à son tour, le juif des nations.

« La France n’a d’autre motivation que d’être utile à la paix » assure Jean-Marc Ayrault !

Quelle pourrait donc être celle-ci si ce n’est l’exigence d’une reddition israélienne complète aux conditions ‘’palestiniennes’’ ? « Frontières de 1967, Jérusalem-est Capitale d’une Palestine Judenrein et droit au retour des réfugiés chez eux en Israël même » !

Qui imaginerait la France et son ministre s’élevant contre ces diktats ? S’y opposer ne serait-il pas alors « extrêmement lourd de conséquences » pour cette grenouille se croyant taureau ?

Quant au Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahou, il a qualifié la Conférence internationale pour la paix au Proche-Orient « d’imposture palestinienne sous les auspices de la France ».

Qui pourrait lui donner tort ?

Victor PEREZ son blog