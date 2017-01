Le NPD, parti nazi allemand, n’est pas interdit de concourir aux élections

Publié le : 18 janvier 2017

Pour la deuxième fois, le parti néonazi allemand NPD aura donc eu plus de chances que l’ancien Parti communiste allemand, KPD, qui avait été interdit en 1956. La Cour constitutionnelle a, en effet, rejeté, mardi, la demande d’interdiction de ce parti d’extrême droite, dont les dirigeants sont officiellement surveillés par les services de Renseignement. Le NPD avait déjà échappé à une première tentative d’interdiction en 2003.

Les juges de Karlsruhe ont estimé que, contrairement au Parti communiste à l’époque, le NPD n’a qu’une faible audience et ne représente pas un danger immédiat. « Certes, le NPD a des objectifs anticonstitutionnels, mais il n’y a actuellement pas d’éléments concrets de poids laissant penser que l’action du parti puisse être couronnée de succès », a déclaré le président de la Cour, Andreas Vosskuhle.

Dans sa lecture du jugement, retransmise en direct sur la chaîne de télévision publique ARD, il a reconnu que cette décision pouvait « irriter » ceux qui l’ont saisie en 2013, à savoir les Länder allemands. D’autant plus que les juges de Karlsruhe ont reconnu le caractère controversé de ce parti, dont le programme est titré « Travail, famille, patrie ». Le NPD a une « parenté avec le national-socialisme » et veut remplacer l’ordre constitutionnel actuel par « un Etat autoritaire fondé sur une communauté populaire définie sur une base ethnique », ont estimé les juges. Mais avec moins de 6.000 membres et un député européen, le mouvement créé en 1964 n’est pas parvenu à s’établir durablement dans un parlement régional et n’a « pas de portée réelle ».

« Ce NPD n’est pas digne d’une interdiction », a résumé le journal « Die Welt ». La décision a suscité l’incompréhension du Comité international d’Auschwitz, qui a dénoncé « l’aveuglement » de la Cour. Le Congrès mondial juif a estimé que, si le NPD ne représente aucune menace immédiate, il a fallu « très peu de temps à Hitler et son parti pour détruire la démocratie allemande et tuer 6 millions de Juifs ». « Sieg ! ! ! ! ! ! » s’est réjouie la direction du NPD sur Twitter. Un cri de victoire qui masque la perte d’influence de ce parti. Avec 1,3 % des voix aux élections de 2013, il souffre de la concurrence du nouveau parti populiste AfD, qui dénonce, lui aussi, l’immigration et met en avant des valeurs patriotiques.

« Le NPD représente la vieille extrême droite » et n’a pas pris le virage conceptuel des nouvelles droites, qui ont abandonné la négation de l’Holocauste, selon Matthias Micus, professeur de sciences politiques à Göttingen.

Thibaut Madelin, Les Echos (Correspondant à Berlin) – JSSNews