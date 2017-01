Les suites d’une politique laxiste

Publié le : 18 janvier 2017

Un policier a été tué dans le village d’OUM AL HIRAN considéré par les bédouins comme leur propriété.

Des maisons, illégalement construites dans ce village totalement fabriqué ainsi que d’autres dans la même région du sud d’Israël, devaient être détruites.

Les bédouins se croient sans doute au-dessus des lois par la grâce de la folle démocratie israélienne qui a laissé s’installer au sein de la Knesseth une force arabe « Liste arabe unie » qui ne propose rien d’autre que de venir en aide aux arabes d’Israël, de Gaza et de Judée-Samarie.

Si c’est cela être député d’un pays, c’est à dire s’opposer à l’essence même du pays, que viennent faire ces élus ? Ils refusent même de se lever pour l’hymne national.

Souvenons-nous de la colère noire d’un Chirac qui, lors d’un match de football France-Algérie, entendit ses compatriotes d’origine algérienne siffler la Marseillaise !

Si d’aventure, une telle chose se produisait aux Etats-Unis, cela ferait un tollé. Pas en Israël !

Tant que les israéliens se comporteront en psychologues de comptoir et non en citoyens d’un état souverain, fiers et patriotes, ils devront gérer des hommes et des femmes dangereux qui n’hésiteront pas à tuer.

Ce qui offusque tous les pays du monde devrait laisser indifférent le seul état juif ? Ne serait-ce pas passible de représailles judiciaires à tout le moins ?

Bon sang Mesdames, Messieurs, il faut digérer le fait que nous ne vivons plus dans des ghettos mais bel et bien sur notre terre ancestrale alors vos vieux réflexes, il va falloir les lâcher au plus vite au risque de vous délégitimer tout seuls et dénombrer encore plus de morts en Israël.

En ce qui concerne Oum Al Hiran, il suffit de consulter les archives pour comprendre l’arnaque bédouine et le fait que même la Cour Suprême pourtant très encline à donner raison aux arabes en Israël. Elle a du accepter la démolition de toutes les constructions illégales de ce village que les bédouins ont commencé à créer EN 1956 !

OUM AL HIRAN AINSI QUE 46 AUTRES VILLAGES BÉDOUINS EN ISRAËL SONT ILLÉGAUX !

Ils ont tous été bâtis par des bédouins opportunistes qui n’étaient pas sédentarisés avant la création de l’état d’Israël. Il leur arrivait avant 1948 de venir s’établir quelques mois puis de repartir comme il est de coutume dans leurs tribus.

Seulement, la soupe étant bonne, ils ont préféré faire l’impasse sur leurs errances séculaires et jouir des prestations sociales qu’Israël offrait à tous ses citoyens.

Encore une fois, la méconnaissance des us et coutumes de ceux qui étaient au pouvoir en Israël, qui n’avaient jamais pris la mesure d’une telle désinvolture à l’égard des arabes restés sur place puis de ceux qui s’installaient, les bédouins, s’est avéré très dangereux.

Ayant appris eux aussi comment faire de l’image et gagner la sympathie d’un public de gauche puis par extension d’un public international, les bédouins osent tout.

Lorsqu’on leur demande leurs actes de propriété, « ils les ont égarés à cause des anglais » qui, eux, à l’époque (donc quand au juste ?), auraient commencé à recenser tous les villages bédouins. Quand bien même, seraient-ils considérés comme propriétaires fonciers ?

Vaste plaisanterie mais la taqya est une vertu dit-on dans la sunnah. De quels actes pourraient-ils parler de toute façon puisqu’on dénombrait dans les années 50 plus de 98 % d’analphabètes dans les tribus bédouines.

Devenir propriétaires en 1956 alors que la terre d’Israël est considérée comme appartenant à l’état, j’ai du mal à croire que les gouvernants de l’époque aient délivré, vendu des terrains entiers à des bédouins.

Le danger démographique des bédouins du Neguev est si grand que si les autorités israéliennes n’y prennent garde, tout le sud d’Israël deviendra de facto un état bédouin.

Un documentaire : « LES MARIEES DU NEGUEV » qui fut diffusé sur ARTE il y a quelques années, que l’on pouvait retrouver sur Youtube mais qui a étrangement disparu, démontrait que les bédouins ne voulaient absolument pas abandonner leurs coutumes polygames.

Bande annonce visible ici :

http://www.dailymotion.com/video/x2k0vh … shortfilms

Seulement, la soupe étant bonne, ils ont préféré faire l’impasse sur leurs errances séculaires et jouir des prestations sociales qu’Israël offrait à tous ses citoyens.

Encore une fois, la méconnaissance des us et coutumes arabes de ceux qui étaient au pouvoir en Israël, n’avaient jamais pris la mesure d’une telle désinvolture à l’égard des arabes restés sur place puis de ceux qui s’installaient, les bédouins, s’est avéré très dangereux.

Ayant appris eux aussi comment faire de l’image et gagner la sympathie d’un public de gauche puis par extension d’un public international, les bédouins osent tout.

Lorsqu’on leur demande leurs actes de propriété, « ils les ont égarés à cause des anglais » qui, eux, à l’époque (donc quand au juste ?), auraient commencé à recenser tous les villages bédouins.

Vaste plaisanterie mais la taqya est une vertu dit-on dans la sunnah. De quels actes pourraient-ils parler de toute façon puisqu’on dénombrait dans les années 40 plus de 98 % d’analphabètes dans les tribus bédouines.

Devenir propriétaires en 1956 alors que la terre d’Israël est considérée comme appartenant à l’état, j’ai du mal à croire que les gouvernants de l’époque aient vendu d’immenses terrains à des bédouins.

Le danger démographique des bédouins du Neguev est si grand que si les autorités israéliennes n’y prennent garde, tout le sud d’Israël deviendra de facto un état bédouin.

Un documentaire : « LES MARIEES DU NEGUEV » qui fut diffusée sur ARTE il y a quelques années, que l’on pouvait retrouver sur Youtube en entier mais qui a étrangement disparu, démontrait que les bédouins ne voulaient absolument pas abandonner leurs coutumes polygames.

Bande annonce visible ici : http://www.dailymotion.com/video/x2k0vh … shortfilms

Ainsi, ils avaient tous 4 femmes et une moyenne de 16 enfants.

Le gouvernement israélien commença à prendre le problème au sérieux car des bédouins construisaient en toute illégalité plusieurs maisons car certaines épouses ne voulaient pas vivre sous le même toit.

En l’espace de 10 ans un seul village qui comptait 1500 âmes au démarrage, triplait sa superficie et passait à près de 8000 habitants.

Les allocations pleuvaient et certaines femmes allaient parfois en catimini se plaindre auprès de policiers israéliens que leurs maris ne leur donnaient pas assez d’argent sur leurs allocations pour faire manger leurs enfants.

Les autorités israéliennes commencèrent à compter combien tout ceci leur coûtait et ils en eurent le vertige.

La polygamie étant interdite pour les juifs, les bédouins furent sommés de n’avoir qu’une seule femme. Ils acquiescèrent…uniquement pour ne pas avoir trop de flics dans les pattes.

Or, ils se mariaient une fois civilement et en grandes pompes pour calmer les israéliens puis se remariaient trois fois de plus devant l’imam du village.

Le danger d’expansion démographique et géographique n’a donc jamais cessé. Il a tout simplement explosé.

Les zones de non-droit ont fait leur apparition. La police n’a plus accès à certains villages et, lorsqu’ils s’y risquent, ces derniers les accueillent avec des armes souvent volées dans les bases militaires.

Puisque bédouins ils sont, ils peuvent aussi se rendre très utiles dans le Sinaï pour transporter quelques armes pour le compte du plus offrant : Hamas, Hezbollah, Iran puis revenir tranquillement dans leurs maisons illégalement construites mais jamais totalement terminées.

Car il y a aussi cette subtilité arabe qui consiste à bâtir des maisons sans les terminer complètement afin de ne pas s’acquitter de l’impôt foncier.

Ils ont vite appris. Ils ont des députés pour cela, des avocats pour cela, des ONG et toute une batterie de gens dont le seul but est d’épuiser les autorités israéliennes en sur-peuplant les tribunaux.

Aujourd’hui, ils ont dépassé un seuil puisqu’ils ont tué un flic israélien. Dans la foule se tenait Ayman Odeh, président de « la liste arabe unie » à la Knesseth qui voue une haine à Israël qu’il ne tente même pas de cacher. Cela le rend populaire à Gaza, Ramallah et dans le reste du monde.

L’homme est dangereux car il sait qu’il a un boulevard devant lui pour y déposer toutes les ordures possibles. Il sait qu’une alliance avec le Hamas à Gaza et ses nombreux soutiens de Ramallah, Djenine, Naplouse ainsi que cette 5è colonne bédouins inclus peut mettre le feu.

Soit l’état d’Israël et plus spécialement le Shin Beth s’occupent de ces gens, soit nous devrons nous attendre sous peu à des coups tordus et, bien sûr, des morts civiles et militaires.

Pourquoi avoir attendu qu’ils pondent autant de gosses ? pourquoi avoir attendu qu’ils deviennent des bombes à retardement ? Ont-ils vraiment cru que ces arabes, capables de se vendre au plus offrant, pourraient un jour ne pas trahir et tuer les juifs ?

Israël est leur Eldorado. Aucun pays alentour ne veulent d’eux.

Continuer à fermer les yeux sur les populations bédouines qui ont envahi des régions entières serait une erreur qui pourrait s’avérer fatale pour l’état d’Israël. Ils peuvent circuler où bon leur semble…

Nina