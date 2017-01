Il est temps d’accepter les Marranes (Bnei anoussim) comme des juifs !

Les marranes , posent un problème au Grand Rabbinat d’Israël et au Consistoire. Les rabbins ne veulent pas assumer leur responsabilités pour trouver une solution sur un retour au judaïsme .

Les marranes ont toujours appartenu au peuple juif et selon la halakha de Mordekhai Elihaou ancien grand Rabbin Séfarade , les Bnei anoussim ne devaient pas faire de conversion . Il s’agissait d’une cérémonie de retour dont le certificat de retour existe en hébreu et en anglais.

Nous ne cèderons pas, c’est une mitsvah d’aider les zerah Israel de la branche/semence d’Israël à réintégrer le peuple juif.

Entre l’Espagne, le Portugal, l’Italie et l’Amérique Latine environ 100 millions de personnes descendantes de marranes (et leurs descendants) ont été assimilés à la population locale créant un mélange de pratiques juives et catholiques .

Vous n’imaginez même pas de l’impacte démographique et politique pour notre peuple.

Nous pourrions être plus nombreux démographiquement et mieux lutter en Europe, Amérique Latine contre l’antisémitisme et la haine Israël.

En Espagne il y a 20% de la population d’origine juive, 30 % au Portugal, sans parler de l’Italie du Sud (entre Naples et la Sicile).