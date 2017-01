Au delà du dégoût

Publié le : 20 janvier 2017

Je n’ai jamais relayé de vidéos hardcore comme on dit.

Je répugne à les visionner surtout lorsque il y a des exécutions d’hommes et femmes.

Sans doute influencée par certains passages du guide des égarés de Maïmonide concernant « l’impureté de la mort », je ne regarde jamais les nombreuses vidéos mises en ligne.

Quelques phrases explicatives suffisent pour avoir une idée de ce qui se passe. J’ai trop mal et la colère confine à la haine lorsque j’apprends comment ces sauvages sont capables de couper des têtes sans qu’un dernier réflexe humaniste (?) ne les saisisse.

Pourtant, je vais déroger à la règle aujourd’hui. La cause animale m’importe beaucoup. Je ne puis rester insensible à tant de sauvagerie et à la cruauté que certaines fêtes arabo-musulmanes impliquent.

Ces sauvages tuent sans ménagement un jeune chameau pour le découper et en jeter les morceaux que les gens s’arrachent afin de le manger tout cru.

Lorsque les arabes du Maghreb ou d’ailleurs tuent sans ménagement, coupent des têtes ou autres douceurs dignes du moyen-âge aujourd’hui, il ne faut guère chercher bien loin pour trouver d’où viennent leur psychopathie.

Depuis leurs naissances jusqu’à leurs morts, ils égorgent pour célébrer leurs fêtes. Les enfants ne sont pas épargnés de la vue de ces mises à mort absolument dégueulasses. Comment voulez-vous qu’ils s’en sortent une fois adultes ?

Les voir presque s’étriper pour arracher un morceau de ce jeune chameau sacrifié horriblement me donne envie de hurler, de vomir et ne m’inspire que cette seule réflexion : tant qu’ils continueront leur cruauté vis à vis des animaux, nous n’avons rien à espérer de leur part concernant l’humanité.

Le Maroc…

Ces images remontent au jour de la célébration de la fête musulmane d’Al Mawlid, une des plus importantes fêtes célébrées annuellement au mausolée Moulay Brahim, selon des rituels traditionnels qui durent une semaine, et à laquelle assistent des visiteurs venus de différentes régions du Maroc et de l’étranger.

Le 7ème jour marque la fin de ces festivités avec lors « le sacrifice » d’un jeune chameau, en présence des notabilités de la région.

La haine obscurcit le jugement dit-on. Désolée, je n’y vois plus rien en ce cas.

Je ne supporte pas qu’on fasse du mal aux animaux, à tout être vivant.

Je pourrais disserter longtemps sur les effets psychiatriques et comportementaux des musulmans du monde, à partir de ces « sacrifices » auxquels ils assistent tout au long de leurs existences.

Tout commence dans un bain de sang. Comment peut-on créer une passerelle d’humanisme entre eux et nous ?

PS : Je demande sincèrement pardon à tous ceux que ces images heurteront immanquablement. Avoir une pensée pour tous ces animaux tués souvent pour chasser l’ennui par exemple à Gaza lorsque des jeunes arrosent un petit chiot d’essence et le font brûler me fait si mal. Il paraît que c’est plutôt commun comme anecdotes.

Oui, cela m’est vraiment insupportable et je me demande si tous ces bobos de gauche devant lesquels on mettrait toutes les preuves de la condition animale en terrains « palestiniens » seraient encore sympathisants.

Nina