Chronique d’une France ordinaire

Publié le : 23 janvier 2017

Nous sommes en France, en grande banlieue.

Cette semaine, Marie (prof) demande à l’une de ses élèves, Fatimatou, (16 ans, noire musulmane, non voilée, enfin pas encore, intellectuellement assez limitée ) de l’attendre car elle souhaiterait lui parler après le cours. Marie, la prof, a l’habitude et la phrase toute prête est : »de combien de mois ? »

Fatimatou : « Madame, je suis enceinte ».

Marie : « ah bon, de combien de mois ? ».

Fatimatou : « je sais pas trop mais peut-être trois mois ».

Marie : « et tu l’as dit à tes parents ? »

Fatimatou « non j’ai rien dit à ma mère, ni à mes frères mais à mes sœurs ». Marie s’est rappelée après que les pères s’étaient tout barrés.

Marie: « tu vas le dire à ta mère et nous allons prendre RV avec l’infirmière-assistante-sociale, et le papa ? »

Fatimatou : « vous le connaissez, c’est Junior »

(un élève de première, gentil*, africain, également en foyer d’accueil mais non musulman apparemment vu le prénom.)

Les profs ne savent pas si le prénom a été attribué par la mère espérant que c’était le dernier ou si au foyer d’accueil, c’était le plus jeune de la fratrie.

Il y a plusieurs élèves au lycée qui ont été mis dans des avions en partance du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne par les parents avec des billets pour aller en vacances chez des tontons ou tatas sauf qu’il n’y a personne à Orly ou Roissy, alors les frères et sœurs vont direct en foyers d’accueil. C’est une partie de nos impôts.

Le lendemain RV chez l’infirmière-assistante sociale avec l’éducateur de Junior.

Fatimatou a prévenu sa maman qui a accueilli la nouvelle sans colère puisqu’elle a eu son premier à 15 ans et pour les sœurs c’était tardivement à 17 ans.

Junior arrive. Il est très content d’être papa et sa première question : « il faudra que le logement que l’on DOIT nous attribuer soit proche du lycée et il faudrait connaître le montant des allocations mensuelles que l’on nous donnera : c’est la règle en France, on nous le doit ».

L’infirmière un peu énervée, bien qu’habituée à ce type de situation répondit : « non Junior, cela ne se passe pas comme ça, vous n’aurez pas de logement ni d’allocations ». Junior rigole : « faudrait sortir du lycée Madame, dans les cités ça se passe comme ça ».

Les infirmières et assistances sociales n’ont pas le droit d’évoquer avec les élèves musulmanes la solution IVG, (elles se feraient virer) elles ne le peuvent uniquement qu’avec les blanches. (Ordres de la direction de l’éducation nationale).

La maman de Fatimatou parlant très peu le français (alors qu’elle est depuis 20 ans en France) c’est l’infirmière qui accompagnera la future maman au service gynéco pour le suivi médical et les démarches administratives à l’hosto.

Au lycée, le petit couple est devenu populaire : Junior est admiré, Fatimatou enviée. Marie a entendu les élèves de la classe : « veinarde, tu n’as plus besoin de passer le CAP ! »

*« gentil » chez les profs de lycées correspond à un élève garçon qui ne sème pas la merde, qui obéit, enlève sa capuche, reste poli. Il fout rien mais il est content de voir les potes, d’être au chaud, d’entendre les nouvelles des cités.

Avoir un bac pro : « mais pourquoi Madame, nos grands frères, ils l’ont pas et ils se débrouillent très bien ».

NDLR : Si on devait répertorier tous ces cas à l’échelle des départements français, nous serions pour le coup terrassés par une vérité crue, simple : l’éducation nationale est en total échec ainsi que la politique d’immigration.

Accepter des enfants venant de pays du Maghreb ou d’Afrique Subsaharienne pour les placer en foyers, sans avenir, sans contrôle est devenu un mode courant pour éviter de les faire partir par des réseaux de passeurs. Cela revient beaucoup moins cher.

Pourquoi les autorités n’interviennent pas ?

En quoi serait-ce anormal voire injustifié que de remettre ces enfants dans des avions qui les ramèneraient du pays d’où ils ont décollé ?

Absurde ! Cette politique est absurde. On se retrouve avec des foyers surpeuplés pour des enfants qui n’ont aucune notion de l’apprentissage du savoir. Ils s’en cognent. On leur a dit qu’il fallait partir et tenter leurs chances ailleurs et si possible, une fois après avoir acquis une nationalité française, faire venir le reste de la famille.

C’est écœurant ! Entre les « chroniques d’une pionne » (Le Point) et ce qu’on apprend de sources sûres par des profs, on se demande à quel moment un gouvernement va oser en parler.

Ce ne sera pas pour demain.

En pleine élections, on abordera certainement pas ce problème de l’éducation nationale, de l’immigration illégale par enfants interposés parce qu’on a peur d’être assimilés aux Frontistes.

Or, il ne s’agit pas d’une politique d’extrême droite que de refuser ce qu’on ne peut donner. Des places dans des foyers, des structures éducatives qui ne servent à rien et au contraire perturbent largement l’enseignement des savoirs pour des élèves déjà en difficulté.

Tous ces lycées professionnels ne servent à rien sinon à grever encore plus le budget abyssal de l’éducation nationale.

Le seul homme à dénoncer ces pratiques sans langue de bois, je l’ai trouvé A GAUCHE !

Malek Boutih est le seul politique qui ose dénoncer la gabegie de l’éducation nationale et les conneries qui s’amoncellent dans ce secteur depuis des décennies.

« Au moment des versements des allocations de rentrée scolaire, Darty fait une record dans son chiffre d’affaire. Télés à écran plasma et smartphones sont en nettes progression. Puis, dès qu’on va dans les écoles, on voit les gosses sans même des crayons pour travailler. Je suis contre ces versements mais pour des coupons distribués aux parents pour qu’ils achètent le matériel scolaire indispensable pour l’école ! ».

Plusieurs fois, Malek Boutih s’est moqué et a pesté sur la participation des « grands frères » : grande escroquerie et mise en place de réseaux pour vendre du shit et recruter les gamins dans des sectes salafistes !

Si Najat Vallaud Belkacem a trouvé plus urgent de mettre l’arabe dans l’enseignement, c’est certainement pour donner à certaines têtes vraiment obtuses les moyens d’avoir une note scolaire décente, sinon, franchement je ne vois pas quel intérêt il y avait à s’occuper de cela.

Une immense majorité de gamins ont une syntaxe approximative en français, une orthographe déplorable et un vocabulaire quasi-inexistant. C’est à pleurer !

L’histoire narrée ci-dessus est absolument authentique et donne une idée du quotidien des lycées pro de France.

La France va être surpeuplée mais pas mieux classée en matière de dispenses des savoirs comme au temps jadis. Nous avons tellement régressé que ça me fait mal au bide.

Adieu mes chers amours, mes chers grands profs qui m’avez tant fait rêver avec nos grands auteurs. Moi grâce à vous je suis si riche que j’ai l’impression d’être milliardaire.