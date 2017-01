L’Organisation Juive Mondiale est devenue folle

Publié le : 23 janvier 2017

En Israël, une histoire critique est passée sous le radar du public.

Peut-être n’est-ce pas une surprise, étant donné la haute visibilité du récent vote du Conseil de sécurité de l’ONU, le discours de John Kerry et le verdict de l’affaire Elor Azaria.

Néanmoins, cette histoire pratiquement non rapportée dans les médias est incroyablement significative, et potentiellement dommageable, pour la future vitalité de l’état d’Israël.

Au cours des derniers jours de 2016, l’Organisation Sioniste Mondiale (WZO) a approuvé la nomination d’Uri Zaki (voir photo en « Une »), ancien directeur de B’Tselem USA, à un poste de direction au sein du Département des Entreprises Sionistes de l’organisation.

La nomination de Zaki représente un microcosme dans la bataille titanesque qui fait rage entre deux idées au sein du l’Organisation Juive Mondiale :

l’idée sioniste qui s’efforce de garder l’indépendance juive dans l’état d’Israël

et, dans l’opposition, une idée visant à limiter la souveraineté du peuple juif, en encourageant les gouvernements étrangers à imposer leurs politiques à Israël.

B’Tselem, l’organisation dans laquelle Zaki a joué un rôle de premier plan, a continuellement travaillé à saper Israël de toutes les manières possibles, culminant en octobre dernier au Conseil de sécurité de l’ONU, lorsque le PDG de B’Tselem a exhorté les membres du conseil de sécurité à prendre des décisions contre l’état d’Israël.

Les activités anti-israéliennes de B’Tselem et d’autres groupes du même genre ont été légitimement repoussés par la communauté pro-israélienne pour repousser les valeurs opposées aux objectifs du sionisme.

En approuvant la nomination de Zaki sans même lui imposer de renoncer publiquement à la politique antisioniste de B’Tselem, l’Organisation Sioniste Mondiale a permis à l’antisionisme radical de s’imposer définitivement dans le cercle sioniste dominant, ce qu’il n’avait jamais encore réussi à faire.

En fin de compte, le vrai problème n’est pas Uri Zaki; Il n’en est qu’un symptôme.

Aujourd’hui, nous constatons une tendance croissante et déconcertante dans laquelle les organisations favorisant la dé-légitimation d’Israël participent à divers programmes de l’OJM.

Par exemple, le musée Herzl à Jérusalem, l’un des symboles principaux de l’OJM, encourage ses visiteurs à faire du bénévolat avec Shatil, l’organe opérationnel du Fonds New Israël (NIF).

Bien sûr, la NIF finance des dizaines d’organisations antisionistes. Le Musée Herzl encourage également le volontariat avec l’Association pour les droits civils en Israël, une ONG qui accuse faussement Israël de violer le droit international, de promouvoir des «politiques ethniquement discriminatoires» contre les Bédouins du Néguev et de commettre des crimes de guerre à Gaza.

A l’heure où Israël se bat littéralement pour son droit à exister contre ceux qui cherchent à le détruire, cette nomination d’un anti-sioniste au sein de la plus grande organisation juive du monde crée un précédent très dangereux. Il envoie un message selon lequel on peut s’engager dans une foule d’activités anti-israéliennes, notamment en accusant Israël de perpétrer des crimes de guerre, calomniant les FDI (Tsahal) et favoriser la pression internationale, tout en étant encore accepté par le mouvement sioniste.

Cette pensée erronée et autodestructrice non seulement habilite ceux qui travaillent sans cesse à saper l’État d’Israël, mais corrompt, érode également le tissu même de l’entreprise sioniste que l’OJM s’était engagée à nourrir et à promouvoir.

En tant qu’organisation qui représente l’essence même des valeurs sionistes consensuelles, l’OJM a la responsabilité de rejeter sans équivoque tous ceux qui délégitiment l’État d’Israël.

Cela doit être une ligne rouge, et si le fait de servir de chef de file dans une organisation qui accuse Israël de politiques d’apartheid et de crimes de guerre n’est pas le franchissement d’une ligne rouge, alors qu’est-ce que c’est ?

Depuis sa fondation en 1897 par Theodore Herzl au Premier Congrès Sioniste Mondial, L’Organisation Juive Mondiale a été le fer de lance du mouvement sioniste. C’est une honte qu’une organisation aussi vénérable ne trace pas une ligne claire et distincte autour des valeurs qui constituent son identité même.

L’OJM doit décider si elle veut continuer à promouvoir le sionisme de Herzl ou non.

Si l’OJM choisit de poursuivre son association avec les organisations anti-sionistes et renonce aux valeurs sionistes sur lesquelles elle a été établie, elle devra au moins adopter un nouveau nom. Parce qu’elle ne sera certainement plus une organisation sioniste.

by Matan Peleg Pour ALGEMEINER

Traduction Nina