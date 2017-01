L’islamosphère a reçu son code

Publié le : 24 janvier 2017

Au risque de me faire huer par tous ou presque les lecteurs de JSS news, je vous demande de bien vouloir prendre connaissance jusqu’au bout du raisonnement qui me pousse à vous bousculer pour aller voter Manuel Valls dimanche prochain.

Vous pouvez être de droite, de gauche, là n’est pas le problème.

Voici comment les choses se sont présentées concernant François Hollande.

Il a tout, absolument tout raté. Aucun président de France n’a eu un score d’impopularité aussi fort qu’Hollande depuis l’avènement de la Vème République.

Parallèlement, on notait une popularité d’abord forte puis relative concernant Manuel Valls.

L’ex-premier Ministre Valls est devenu l’objet de tous les ressentiments du Président.

Il s’affirme comme un garant indéboulonnable de la laïcité.

Il est pour immigration limitée contrairement à Benoît Hamon qui veut au contraire ouvrir encore plus grandes les frontières et l’accueil de tous les déshérités de la planète.

Il est contre le port du voile à l’école mais aussi dans les universités.

Rien que pour ces quelques postulats de base, Manuel Valls m’apparaît plus présidentiable que son comparse Benoît Hamon.

De plus, ne soyons pas ingrats. Manuel Valls fut le SEUL homme politique a prendre des mesures fortes contre l’antisémitisme. Il a, n’oubliez pas, demandé au Conseil d’Etat de statuer sur le bien-fondé des shows antisémites de Dieudonné M’bala M’bala, lorsque ce dernier s’apprêtait à monter sur scène devant des milliers de fans. Il a obtenu l’interdiction des représentations.

Il s’est insurgé avec force contre l’antisémitisme au risque de déplaire à beaucoup, ce qui revient à dire qu’il a osé, contrairement à beaucoup d’hommes politiques de droite comme de gauche, ne pas avoir recours au CLIENTÉLISME. Suivez mon regard…

Lors du dernier débat pour les primaires de la gauche, le seul à avoir évoqué « la Palestine », fut Benoît Hamon. Or, je maintiens que c’est une forme de CODE du même acabit que « les palestinistes parlent aux palestinistes » afin de lancer ses troupes islamo-gauchistes sur les urnes et en faire leur champion.

Député de Trappes, Hamon ne peut faire que du clientélisme. Il suffit d’aller sur place pour comprendre l’ampleur de la situation.

Vous ne défendez pas la gauche ? Grand bien vous fasse ! Cependant, pensez à demain.

Si, par malheur Hamon gagnait les primaires du PS, il pourrait faire main-basse, score oblige, sur le PS et devenir le chef de l’opposition.

Avons-nous besoin de ce type d’homme qui aura beaucoup de pouvoir en France ?

Réfléchissez bien. Faire de Benoît Hamon le président du PS ou de l’opposition serait extrêmement préjudiciable pour les intérêts que nous défendons en qualité de juifs de France.

Certes, il vous faut aller voter et jeter votre obole d’un euro pour que le phénomène Hamon ne devienne justement qu’un épiphénomène.

J’irai voter pour Manuel Valls dimanche prochain parce que je pense comme aux échecs « au coup d’après » et que l’histoire risque de se transformer en cauchemar.

Les ralliements de Montebourg et, dans une moindre mesure, de Peillon sont autant de signaux d’alarme que François Hollande est derrière cette cabale contre Manuel Valls.

Valls s’est dit « indigné » de la résolution de l’UNESCO par la France mais « l’exécutif » était derrière, entendez Hollande lui-même.

La défection de Macron, l’enrôlement de Peillon, les non-dits de Hollande sont autant de preuves qu’il fallait abattre le soldat Valls par tous les moyens possibles.

Je suis pour le CATALAN. Il n’a pas toujours été aussi clair dans ses positions mais n’a cessé ces dernières années de nous prouver qu’on pouvait compter sur lui.

Je vous demande donc d’être stratèges et non vindicatifs.

Si vous pensez un instant que Fillon est votre champion, il n’est pas le mien. Ceux qui accordent bien trop de pensées amènes à l’égard de l’Iran et de Bachar Al Assad sont, en ce qui me concerne, aussi dangereux que les caciques du PS comme Martine Aubry, Elisabeth Guigou et toute la bande de palestinophiles qui ont gangrené la gauche.

Bizarrement, ils sont épanouis, ravis et militants derrière Benoît Hamon. Cela devrait vous apprendre beaucoup sur ce qui risque d’arriver pour les juifs et non-juifs de France ainsi que les futures relations avec Israël.

(Fourbe !)

Pour la dernière fois : tout ceci a été pensé et planifié par François Hollande afin que Manuel Valls n’accède pas à la finale. Trop….philosémite notre Valls ?

Sans l’ombre d’un doute.