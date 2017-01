Obama deux heures avant de partir

Publié le : 24 janvier 2017

La fourberie et l’âpreté avec lesquelles l’ex-Président Obama s’est comporté vis à vis de l’état d’Israel vont rester dans les an(N)ales. (lapsus révélateur ?)

Non que les Présidents précédents n’aient pas eu eux aussi quelques mauvais coups à l’égard de « l’allié indéfectible », loin s’en faut. Qu’ils furent démocrates ou républicains, les USA ont d’abord pensé à eux et à leurs intérêts.

Toutefois, j’avoue que dès le discours du Caire qui préfaçait la présidence toute nouvelle d’Obama, il fut évident pour moi, que le « grand homme noir venu de l’Ouest » comme l’indiquait un hadith chiite (Iranien donc) qui allait délivrer le peuple musulman, prenait tout son sens. (authentique et relevé sur FARS, agence iranienne des médias).

Les Iraniens, sachant que Barak Hussein Obama était cornaqué par une afro-américaine née à Shiraz en Iran, ont très vite trouvé un « hadith » pour plaire au nouvel homme fort. Malins comme des singes les perses ! En donnant une qualité presque équivalente à celui du Mâdhi (genre de messie pour le chiisme duodécimain), Obama s’est senti décoller…

Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisque dès son premier mandat, Valerie Jarett (l’éminence grise d’Obama née en Iran) appelait en farsi les mollah tout contents.

Il serait vain de lister le nombre d’imbécillités et de décisions graves des mandats d’Obama. L’histoire est en train de s’écrire et je suis prête à parier qu’on pourra qualifier ses deux mandats comme les pires que l’Amérique aura connus.

L’obstination du couple Obama-Kerry sur le conflit israélo-arabe (permettez que je ne retienne pas le terme de « palestinien », ce serait pour le coup une erreur historique et un révisionnisme), fut surprenant non seulement pour les israéliens mais pour le reste du monde.

Ravis de pouvoir s’engouffrer dans cette faille, les pays musulmans et les pays nourrissant une passion pour les arabes de Gaza et de Judée Samarie et, tout récemment, pour les bédouins du Néguev, Obama devenait une sorte de « vengeur » de toutes les guerres perdues contre les sionistes.

Néanmoins, comme pour démontrer qu’il était encore le big boss, Obama, à quelques heures seulement de l’investiture de Trump, ce fameux VENDREDI 20 JANVIER 2017, donne ordre de virer à l’Autorité Palestinienne un petit chèque de 221 MILLIONS DE DOLLARS !

Il lui fallait, à deux heures de son départ, marquer encore le coup et donner à Mahmoud Abbas, quelques marques de tendresse. C’est beau l’amour !

Gageons que Mahmoud, le Président à vie de l’Autorité arabe de Judée Samarie, saura en faire profiter les tueurs de juifs qui peuplent les geôles israéliennes ainsi que les familles des martyrs qui ont du sang sioniste sur les mains.

Qui cela dérange que l’AP, que l’on dit toujours dans le rouge au niveau financier, dépense en 2016, la somme de 175 millions de dollars pour l’entretiens des familles des martyrs et un supplément de 140 millions de dollars destinés à rémunérer les prisonniers et anciens prisonniers.

Les trois quart de cette Autorité arabe étant des fonctionnaires grassement rémunérés par les amoureux de la cause qu’ils soient européens, américains, africains et très peu mais tout de même « arabes », ne semble pas franchement ennuyer Mogherini (la ministre des affaires étrangères de l’UE) et sa bande d’attardés. Peut-être qu’elle trouve cela tout à fait normal vu que l’UE coûte une blinde aux pays membres et surtout à ses citoyens.

Euro-sceptiques ! qu’on nous appelle. Lorsqu’on voit la gabegie et le peu de travail de cette énorme « machin » sinon sur le seul dossier israélo-arabe, on peut en rire avant d’avoir à en pleurer.

Deux heures ! Juste deux heures avant de quitter définitivement le bureau ovale, Obama aura passé outre le Congrès et ses réticences maintes fois évoquées et signées contre l’envoi d’argent à l’Autorité arabe de Judée Samarie car elle ne respecte pas les fondamentaux : élections démocratiques et appels à la haine contre les juifs sur tous ses médias.

« Après moi le déluge ! » a du se dire Barak Hussein.

C’est le congrès majoritairement républicain qui va apprécier. Passer au-dessus de la représentation citoyenne, cela fait vraiment mauvais genre.

Pour nous, cela devient une preuve supplémentaire de la trahison d’Obama-Kerry ; une parmi tant d’autres. Kerry s’est même fendu de plusieurs coups de fil à Mahmoud Abbas et à quelques amis des pays du Golfe pour leur dire qu’il continuerait à défendre…la cause…Sacré John ! Toujours sur la brèche dès qu’il s’agit d’empoisonner l’état juif.

Le New York Times qui rapporte presque joyeusement cette petite transaction de dernière minute, est légèrement courroucé sur un point : Obama a offert 221 MD aux arabes de Judée Samarie mais n’a pourtant pas jugé nécessaire de donner plus que d’1,5 Million de dollars pour le changement climatique. Un peu scrongneugneux les journalistes de gauche à ce sujet.

Cela nous prouve que le changement climatique est mineur comparé aux martyrs arabes. Il fallait le savoir…

Nina