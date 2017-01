Petite histoire sympatoche

Publié le : 24 janvier 2017

Il paraît qu’il est préférable de ne pas répondre aux calomnies. Ce n’est pas bon pour le karma.

Il faut prendre de la hauteur. Ouaiche ! Sauf que là, on se retrouve plutôt au niveau des égouts.

Les langues commencent à se délier un peu et c’est trop fendard de laisser ces petites histoires nous passer sous le nez.

Lors de l’enterrement de Shimon Peres, Obama, Kerry et Bill Clinton venus pour la circonstance se sont trouvés en présence de Dore Gold qui était jusqu’alors le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, dans l’avion du président AIR FORCE ONE.

Dore Gold rapporte cette petite anecdote au journal hébreu Makor Rishon :

« Dites à votre patron que s’il veut un enterrement comme Peres, il devrait commencer à bouger, aller de l’avant. Être plus souple avec les revendications des Palestiniens.» Kerry, en présence d’Obama et Clinton interpelle le Chef d’État Major Yoav Horowitz et lui balance : Netanyaou, selon Gold, a dit à Horowitz de lui répondre: «Dites-lui que je renonce à cet honneur parce que je n’ai pas l’intention de participer aux funérailles de mon pays ».

Plus loin dans l’interview de Gold au Makor Rishon, ce dernier décrit une atmosphère étouffante ainsi qu’une arrogance inégalée de la part du duo Obama-Kerry concernant le conflit en question.

« Ils ont développé une vision, selon laquelle, peu importe ce que les Arabes disent ou ce que les Israéliens disent, ils connaissent mieux les besoins des deux parties », a déclaré Gold ».

Toutefois, en bon diplomate et technicien, Dore Gold conclut par : «Je refuse d’utiliser ces descriptions en ce qui concerne Obama « d’antisémite » ou de « pro-musulmans » ou bien encore de « jeter Israël sous les roues de l’autobus » absolument pas.

On ne pourra pas dire que les israéliens n’ont pas intégré la langue diplomatique. Cela est nécessaire mais j’aime assez prendre la mesure de l’arrogance des gens qui ne doutent de rien comme Kerry.

Bien joué. J’adore la réponse de Bibi qu’on ne cesse de nous embêter en ce moment avec les cadeaux qu’il aurait reçus en cigares et champagne et bijoux pour sa femme. ON S’EN FOUT !

Ce n’est certainement pas le moment de faire sauter le gouvernement, cela donnerait à Obama-Kerry un crédit qu’ils ne méritent pas et surtout qu’ils sont assez nuisibles pour s’ingérer dans la gouvernance d’un pays SOUVERAIN.

Ils commencent singulièrement à me courir sur le haricot tous ces journaux israéliens et internationaux. Corruption ? Et puis quoi encore ? Qu’on fasse une balance comptable et qu’on regarde un peu ce qu’a produit le 1er Ministre Netanyaou. Un VRP de cette classe, il n’y en a pas des masses.

Toute cette boue que remue le NYTimes, le Haaretz et maintenant Times of Israel sans compter le reste, me met hors de moi.

Une mise en examen de Benjamin Netanyaou serait LE GRAND succès d’Obama et de son administration. Est ce que c’est cela que nous voulons ?

Ils veulent sa peau. Aurions-nous la faiblesse de laisser faire ? On nous sollicite, nous, juifs et amis d’Israël en diaspora, cette fois-ci nous devons élever la voix pour que Bibi reste aux commandes et pour ne pas laisser gagner l’ex-président Obama. Derrière lui, il y a JStreet et toute une cohorte d’anti-sionistes patentés, enragés.

Élevez vos voix et par tous les moyens dont vous disposez, rangez-vous aux côtés du 1er Ministre, ne serait-ce que pour les 2 raisons que j’ai évoquées ci-dessus. Obama-Kerry ne gagneront pas.

Nina